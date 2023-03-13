Об этом в эфире 24 Канала рассказал руководитель Центра аналитических исследований "Башня" Валерий Клочок. Он возмущен тем, что люди, называющие себя российской оппозицией, не могут четко сказать против кого они выступают и фактически этим потакают российской агрессии.

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Премию "Оскар" за лучший документальный фильм получили авторы фильма "Навальный" о российском оппозиционере Алексее Навальном. Украинское сообщество было возмущено тем, что организаторы с одной стороны заявили об аполитичности происшествия и не предоставили слова украинскому президенту Владимиру Зеленскому, а с другой – присудили одну из самых престижных кинонаград российскому политическому заключенному.

Напомним, что на премии были представлены документальные фильмы, посвященные реалиям украинской войны, но их по достоинству не оценили.

"Оппозиции в России нет"

Клочок ситуацию на "Оскаре" назвал игнорированием очевидного.

Больше всего его поразило то, как говорила жена Навального Юлия. Недавно сам Навальный сказал о важности возвращения Крыма Украине, вывода российских войск и т.д. Его жена заявила о желании увидеть свободной Россию. Однако обошлось без уточнений, от кого именно необходимо его освободить.

Сегодня оппозиционное движение в России я не вижу. Его реально нет. Мы раньше с натяжкой могли сказать, что Навальный это оппозиция, но оппозиция к чему и к кому?

– заметил говорящий.

Клочок о выступлении Навальной на "Оскаре": смотреть видео

Толерантность агрессии

Общественный деятель подчеркнул, что в настоящее время не существует не важных вопросов относительно украинского контекста: язык, церковь, культура, религия, спорт – это очень важно.

Сегодня, к сожалению, эта премия фактически терпит российскую агрессию. Толерантность этого в мире будет иметь фатальные последствия,

– сказал Клочок.

Он подчеркнул, что о российских преступлениях не сказали не только организаторы премии, более того, об этом умолчала так называемая российская оппозиция, Юлия Навальная просто проигнорировала этот факт.

Эксперт вспомнил показательные российские митинги к годовщине полномасштабного вторжения. Тогда так называемый оппозиционер Михаил Ходорковский назвал это войной не России против Украины, а войной Путина против Украины. А матери и жены мобилизованных заявили, что их мужья готовы исполнять "священный долг, дайте только чем убивать хахлов". А это в очередной раз доказывает отсутствие какой-либо серьезной оппозиции в России.

Реакция на вручение Оскару семьи Навальных