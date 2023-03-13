Про це в ефірі 24 Каналу розповів керівник Центру аналітичних досліджень "Вежа" Валерій Клочок. Він обурений тим, що люди, які називають себе російською опозицією, не можуть чітко сказати проти кого вони виступають і фактично цим толерують російську агресію.

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Премію "Оскар" за найкращий документальний фільм отримали автори фільму "Навальний" про російського опозиціонера Олексія Навального. Українська спільнота була обурена тим, що організатори з одного боку заявили про аполітичність події та не надали слова українському президенту Володимиру Зеленському, а з іншого – присудили одну з найпрестижніших кінонагород російському політичному в'язню.

Нагадаємо, що на премії були представлені документальні фільми, присвячені реаліям української війни, але їх належно не оцінили.

"Опозиції в Росії немає"

Клочок ситуацію на цьогорічному "Оскарі" назвав ігноруванням очевидного.

Найбільше його вразило те, як говорила дружина Навального Юлія. Нещодавно сам Навальний сказав про важливість повернення Криму Україні, виведення російських військ тощо. Натомість його дружина заявила про бажання побачити вільною Росію. Однак обійшлося без уточнень, від кого саме необхідно її звільнити.

Сьогодні опозиційного руху в Росії я не бачу. Його реально немає. Ми раніше з натяжкою могли сказати, що Навальний це опозиція, але опозиція до чого і до кого?,

– зауважив мовець.

Клочок про виступ Навальної на "Оскарі": дивитись відео

Толерування агресії

Громадський діяч підкреслив, що нині не існує не важливих питань щодо українського контексту: мова, церква, культура, релігія, спорт – зараз це дуже важливо.

Сьогодні, на жаль, ця премія фактично толерує російську агресію. Толерування цього в світі матиме фатальні наслідки,

– сказав Клочок.

Він наголосив, що про російські злочини не сказали не лише організатори премії, ба більше, про це змовчала так звана російська опозиція, Юлія Навальна просто проігнорувала цей факт.

Експерт згадав показові російські мітинги до річниці повномасштабного вторгнення. Тоді так званий опозиціонер Михайло Ходорковський назвав це війною не Росії проти України, а війною Путіна проти України. А матері та дружини мобілізованих, заявили, що їхні чоловіки готові виконувати "свіщенний долг, дайтє только чєм убівать хахлов". А це вчергове доводить відсутність будь-якої серйозної опозиції в Росії.

Реакція на вручення Оскару сім'ї Навальних