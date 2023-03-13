Про це в ефірі 24 Каналу розповів Міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко. Він вважає, що з боку адміністрації кінопремії був застосований некоректний та несправедливий підхід щодо російсько-української війни.

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Кінопремію за найкращий документальний фільм отримали автори фільму "Навальний" про російського опозиціонера Олексія Навального. Однак уже другий рік поспіль Президенту України Володимиру Зеленському не дали слова для виступу на премії. Організатори заявили, що подія поза політикою.

"Несправедливо щодо війни в Україні"

Ткаченко згадав красномовне фотопорівняння двох сімей: на першому – сім'я українців, що постраждала від російської агресії, вони сидять без кінцівок у чужому будинку, а на другому фото – сім'я, що "постраждала від режиму Путіна", мовиться про "гламурне" фото сім'ї Навальних на червоній доріжці "Оскара".

Ткаченко наголосив, що такий підхід несправедливий щодо ситуації російсько-української війни. Натомість родичі Навального навіть не згадали про війну в Україні.

Хоч Навальний і почав нещодавно говорити про вивід російських військ з території України, проте це не додає честі адміністрації "Оскара", яка з одного боку очевидно знала, що російський фільм може бути нагороджений, а з іншого боку – створює перепони для виступу президента Зеленського на одному з провідних кіномайданчиків. Негарна ситуація,

– підкреслив міністр культури та цифрової політики.