Активист Мартон Ньекицки заявил, что Орбан продался Путину. Об этом пишет AP.

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Выступление Орбана прервали

Ньекицки прервал Орбана, когда тот говорил о своей оппозиции к иммиграции. По данным СМИ, он подбежал к трибуне и бросил в премьера пачку, похожую на банкноты.

За сколько вы продали страну? За сколько вы продали страну, господин премьер-министр? Он продал Путину, он продал Си Цзиньпину!

– кричал активист, когда бумажки разлетались в разные стороны.

Однако активиста повалили на пол охранники. Его вывели из зала.

Орбан после инцидента предложил "несколько слов объяснения относительно венгерской политической культуры".

Когда венгерский политик говорит другому, что тот негодяй, в нашей культуре это означает лишь "я с тобой не согласен",

– заявил премьер.

Журналисты заметили, что срыв произошел в тот момент, когда Орбан должен был выступить в среду в Европейском парламенте во время шестимесячного председательства Венгрии в блоке на ротационной основе.

Председатель "Демократической коалиции", бывший премьер Ференц Дюрчань, позже написал в соцсетях, что он гордится действиями Ньекицки.

Мы будем говорить это везде и всегда: Венгрия имеет предательское правительство!

– подчеркнул Ференц Дюрчань.

Выступление Орбана прервали: смотрите видео AFP (18+)