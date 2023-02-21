Казалось бы, что уже ничего не может удивить в словах диктатора, ведь сколько бред он выдал за время своего правления. Однако он не останавливается, на этот раз издал о "гендерно-нейтральном Боге". В сети начинают реагировать на абсурдные заявления Путина. 24 Канал.

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Абсурдные заявления Путина во время речи

В частности, диктатор сказал, "мероприятие предлагает идею гендерно-нейтрального Бога". "Прости им, Господи, они не знают, что творят", – заявил он.

Путин заявил, что "Россия обязана оградить детей от деградации и вырождения".

Российский диктатор начал говорить о священниках, которых якобы "заставляют благословлять однополые браки". Но это не все, по словам главы Кремля, Запад издевается над своими детьми, а "педофилия объявляется нормой".

"Пусть делают, что хотят. Хочется им сказать, посмотрите священное писание. Там все сказано, в частности, что семья – союз мужчины и женщины", – добавил диктатор.

Фрагмент абсурдной речи Путина: смотрите видео

Реакция Стерненко

Украинский блоггер и активист Сергей Стерненко отреагировал в сети на абсурдные слова Путина.



Реакция Стерненко / Скриншот

Путин выступает с посланием к федеральному собранию: главное