Такое мнение в эфире 24 Канала выразил кандидат политических наук, эксперт по Центральной и Восточной Европе Иван Преображенский. По его словам, Путин создает себе электорат среди ветеранов войны, которую он сам развязал в Украине.
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Отсталое послание Путина
Преображенский отметил, что выступление Путина – это ориентир России на ближайшие несколько лет. По его мнению, речь Путина – это отсталое послание в прошлое для аудитории, которой нужно прошлое.
Говорил он о прошлом, на языке прошлого и для аудитории, которой нужно прошлое. Такая аудитория действительно есть. Она нужна Путину, он на нее действует. Это значительная часть российской аудитории и аудитория за пределами России,
– считает он.
Кандидат политических наук отметил, что, прежде всего, Путин говорил с частью российского властного класса, которая поддержала войну в Украине, и теми, кто от этой войны максимально абстрагировался.
Преображенский о выступлении Путина: смотрите видео
Диктатор создает себе электорат
Иван Преображенский обратил внимание, что после поражений в Харькове и Херсоне от Путина отвернулась значительная часть россиян. Он стремится заменить их новым электоратом – россиянами, принимавшими участие в войне против Украины. Поэтому для них диктатор обещает определенные бонусы.
Как отметил эксперт по Центральной и Восточной Европе, Путин обратился и к тем, кто не поддержал войну и выехал за пределы России, особенно к бизнесменам. Диктатор обещает, что после их возвращения их не будут репрессировать.
"Ему важно сохранить единство властного класса. Путин вспоминает свое обращение 21 февраля, когда он демонстративно заставил всю верхушку российских властей поддержать войну. Сейчас он снова демонстрирует, что вся верхушка собралась поддерживать его единогласно", – сказал Преображенский.
Россия приостанавливает участие в договоре СНВ
Во время выступления на федеральном собрании Путин заявил, что Россия приостанавливает участие в договоре сокращения и ограничения стратегических наступательных вооружений СССР – США, подписанного в 1991 году.
Преображенский убежден, что это говорит о том, что Россия собирается начать испытание ядерного оружия. Таким образом, диктатор хочет доказать миру, что его угрозы не пусты и он может использовать ядерное оружие.
"Заход на тему СНВ – это также прекращение каких-либо контактов с американцами. Его эти контакты напрягают, а отказаться от этих контактов нельзя. Он забирает повод этих контактов, исходит из последних соглашений", – предположил он.
Выступление Путина: главные тезисы
- 21 февраля Владимир Путин в течение нескольких часов мариновал присутствующих на федеральном собрании. Во время выступления оправдывал войну и лгал о процветании России. Присутствующие дремали и вяло хлопали.
- Путин жаловался в своей речи, что за спиной России готовили совершенно другой сценарий. Мол, весь мир был настроен против Москвы. И не забыл он о "мощи Украины получить ядерное оружие". И, конечно, он обвинил Запад в том, что у него отсутствуют "понятие чести, доверия то порядочности".
- Не обошлось без упоминаний о НАТО. Напоминаем, что якобы Альянс должен был напасть на Россию. Он прокомментировал так называемое желание его расширения. Мол, в НАТО "зонтиком решили прикрыться" от страны-агрессорки. Еще одно сетование касалось того, что буквально вся планета "всеяна" американскими базами.
- Путина назвал некую условную победу. Речь шла о частично оккупированных территориях Запорожской и Херсонской областей. Упоминание об их захвате и так называемых "референдумах" зал поддержал вялыми аплодисментами, чтобы не огорчать диктатора.
- Он еще очень много рассказывал о якобы экономическом расцвете страны, кичился вымышленными цифрами. Мол, даже безработица в России сократилась. Возможно, даже не соврал. Просто многих безработных могли отправить на фронт, где они погибли.