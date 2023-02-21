Такое мнение в эфире 24 Канала выразил кандидат политических наук, эксперт по Центральной и Восточной Европе Иван Преображенский. По его словам, Путин создает себе электорат среди ветеранов войны, которую он сам развязал в Украине.

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Отсталое послание Путина

Преображенский отметил, что выступление Путина – это ориентир России на ближайшие несколько лет. По его мнению, речь Путина – это отсталое послание в прошлое для аудитории, которой нужно прошлое.

Говорил он о прошлом, на языке прошлого и для аудитории, которой нужно прошлое. Такая аудитория действительно есть. Она нужна Путину, он на нее действует. Это значительная часть российской аудитории и аудитория за пределами России,

– считает он.

Кандидат политических наук отметил, что, прежде всего, Путин говорил с частью российского властного класса, которая поддержала войну в Украине, и теми, кто от этой войны максимально абстрагировался.

Преображенский о выступлении Путина: смотрите видео

Диктатор создает себе электорат

Иван Преображенский обратил внимание, что после поражений в Харькове и Херсоне от Путина отвернулась значительная часть россиян. Он стремится заменить их новым электоратом – россиянами, принимавшими участие в войне против Украины. Поэтому для них диктатор обещает определенные бонусы.

Как отметил эксперт по Центральной и Восточной Европе, Путин обратился и к тем, кто не поддержал войну и выехал за пределы России, особенно к бизнесменам. Диктатор обещает, что после их возвращения их не будут репрессировать.

"Ему важно сохранить единство властного класса. Путин вспоминает свое обращение 21 февраля, когда он демонстративно заставил всю верхушку российских властей поддержать войну. Сейчас он снова демонстрирует, что вся верхушка собралась поддерживать его единогласно", – сказал Преображенский.

Россия приостанавливает участие в договоре СНВ

Во время выступления на федеральном собрании Путин заявил, что Россия приостанавливает участие в договоре сокращения и ограничения стратегических наступательных вооружений СССР – США, подписанного в 1991 году.

Преображенский убежден, что это говорит о том, что Россия собирается начать испытание ядерного оружия. Таким образом, диктатор хочет доказать миру, что его угрозы не пусты и он может использовать ядерное оружие.

"Заход на тему СНВ – это также прекращение каких-либо контактов с американцами. Его эти контакты напрягают, а отказаться от этих контактов нельзя. Он забирает повод этих контактов, исходит из последних соглашений", – предположил он.

Выступление Путина: главные тезисы