Таку думку в ефірі 24 Каналу висловив кандидат політичних наук, експерт з питань Центральної та Східної Європи Іван Преображенський. За його словами, Путін створює собі електорат серед ветеранів війни, яку він сам же розв’язав в Україні.

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Відстале послання Путіна

Преображенський зазначив, що виступ Путіна – це орієнтир Росії на найближчі кілька років. На його думку, промова Путіна – це відстале послання у минуле для аудиторії, якій потрібне минуле.

Говорив він про минуле, мовою минулого і для аудиторії, якій потрібне минуле. Така аудиторія справді є. Вона потрібна Путіну, він на неї діє. Це значна частина російської аудиторії та аудиторія за межами Росії,

– вважає він.

Кандидат політичних наук відзначив, що насамперед Путін говорив з частиною російського владного класу, яка підтримала війну в Україні, та тими, хто від цієї війни максимально абстрагувався.

Преображенський про виступ Путіна: дивіться відео

Диктатор створює собі електорат

Іван Преображенський звернув увагу, що після поразок у Харкові та Херсоні від Путіна відвернулась значна частина росіян. Він прагне замінити їх новим електоратом – росіянами, які брали участь у війні проти України. Тому для них диктатор обіцяє певні бонуси.

Як зауважив експерт з питань Центральної та Східної Європи, Путін звернувся і до тих, хто не підтримав війну та виїхав за межі Росії, особливо до бізнесменів. Диктатор обіцяє, що після їхнього повернення їх не будуть репресувати.

"Йому важливо зберегти єдність владного класу. Путін згадує своє звернення 21 лютого, коли він демонстративно змусив всю верхівку російської влади підтримати війну. Зараз він знову демонструє, що усі верхівка зібралась підтримувати його одноголосно", – сказав Преображенський.

Росія призупиняє участь у договорі СНО

Під час виступу на федеральних зборах Путін заявив, що Росія призупиняє участь у договорі скорочення і обмеження стратегічних наступальних озброєнь СРСР – США, який був підписаний у 1991 році.

Преображенський переконаний, що це свідчить про те, що Росія збирається почати випробування ядерної зброї. У такий спосіб диктатор хоче довести світу, що його погрози не пусті й він може використати ядерну зброю.

"Захід на тему СНО – це також припинення будь-яких контактів з американцями. Його ці контакти напружують, а відмовитись від цих контактів не можна. Він забирає привід цих контактів, виходить з останніх угод", – припустив він.

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