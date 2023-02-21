Про це 24 Каналу розповів політолог Олександр Антонюк. Він зазначив, що не пам'ятає, коли бачив більш нудне шоу. На його думку, ці збори вже ні про що, і це дуже добре.

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Бравади у Путіна вже немає

Він пояснив, що станом на сьогодні ідеологічна кремлівська машинка виснажилась. І це говорить про те, що "російський ведмідь", яким раніше залякували увесь світ, сьогодні є підбитим.

Але підбитий він ще довго може бігати по лісі, ламати хащі, лізти на дерева і таке інше. Проте бравади та впевнености, які були у Путіна 24 лютого минулого року, зараз вже немає,

– вважає політолог.

На його думку, справжнім ляпасом для Путіна став візит Президента США Джозефа Байдена до Києва. Він спокійно прогулявся по місту, а бункерний навіть в Бєлгородську область боїться приїхати.

Також Антонюк звернув увагу на тих, хто сидів в залі і слухав виступ Путіна. Більша частина з них – пропагандистське кодло. І вони вже не вірять в те, що чують.

"Коли по змісту нічого нового не чуєш, то розглядаєш міміку тих, хто сидить в залі. Наприклад, Расторгуєва з групи "Любе", який сидів з переляканим поглядом. Для всесвітніх асоціацій психіатрів там було б над чим попрацювати", – підкреслив він.

Політолог розповів про нудний виступ Путіна: дивіться відео

Кремлівська "фауна"

Політолог зауважив, що Путін не виступав перед цим федеральним "зборищем" з березня 2021 року. Вже минулого року він не мав що сказати.

І власне після тих розгромів, які несе його військо, про що можна говорити?

– запитує він.

Антонюк розповів, що Путін під час свого сьогоднішнього виступу звинуватив Захід, і це він повторює вже не перший раз. Також в нього з'явилось нове слово "англосакси".

"Можливо завтра на концерті він ще буде згадувати про масонів, щоб доповнити свою конспірологію: як весь світ воює проти нього і його "бідної, нещасної, підстреленої" країни, – вважає він.

На його думку, обіцянки і соціальні програми, які Путін озвучує, це виправдання перед "глубінним" народом Росії. Проте цей "глубінним" народ ще готовий терпіти. Але для того, щоб пропагандистам було про що говорити на їхніх ефірах, він промовив певні наративи під час свого виступу.

"Сьогодні ми можемо виміряти, в якому реальному стані перебуває вся кремлівська "фауна". Попри те, що вони намагаються своїм "грустним ліцом" набити якогось пафосу і навіть спробувати зробити загрозливу гримасу, сподіваючись на те, що хто-небудь їх таки буде боятись", – резюмував Олександр Антонюк.

Які слова найчастіше використовував Путін під час виступу