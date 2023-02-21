Так вважає ведуча 24 Каналу Софія Трощук. Вона розповіла, що не встиг Путін завершити свою промову, як в українських соціальних мережах підрахували, скільки разів і які саме слова та фрази використовував очільник Кремля.

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В Україні Путіну вже ніхто не вірить

Трощук повідомила, які саме слова та фрази і у якій кількості вимовив він:

западниє еліти – 10 разів;

київський режим – 4 рази;

русофобія – 4 рази;

неонацисти – 3 рази;

прасті господі – 2 рази;

да бог с німі – 1 раз;

неоліберальниє тоталітарниє ценності – 1 раз;

біолабораторії – 1 раз;

сплячий Медвєдєв з'явився – 1 раз;

кашляв Путін неймовірно багато.

"Кашляв на наше з вами щастя. Може воно до чогось призведе. Якщо ні, то нехай собі покашлює", – зауважила ведуча.

Софія Трощук про слова, які найчастіше використовував Путін у своїй промові: дивіться відео

Також вона додала, що під час свого виступу Путін проголосив добре знайомі наративи про те, що "Росію на полі бою неможливо перемогти", "Росія – велікая і православная", "всі навколо погані" тощо.

"Проте в Україні йому вже точно ніхто не вірить. Також не вірять цивілізовані країни на Заході. Все це Путін проголошує для того, щоб з'явилось більше росіян бажаючих їхати на загарбницьку війну в Україну", – вважає Софія Трощук.

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