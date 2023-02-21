Так вважає ведуча 24 Каналу Софія Трощук. Вона розповіла, що не встиг Путін завершити свою промову, як в українських соціальних мережах підрахували, скільки разів і які саме слова та фрази використовував очільник Кремля.
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В Україні Путіну вже ніхто не вірить
Трощук повідомила, які саме слова та фрази і у якій кількості вимовив він:
- западниє еліти – 10 разів;
- київський режим – 4 рази;
- русофобія – 4 рази;
- неонацисти – 3 рази;
- прасті господі – 2 рази;
- да бог с німі – 1 раз;
- неоліберальниє тоталітарниє ценності – 1 раз;
- біолабораторії – 1 раз;
- сплячий Медвєдєв з'явився – 1 раз;
- кашляв Путін неймовірно багато.
"Кашляв на наше з вами щастя. Може воно до чогось призведе. Якщо ні, то нехай собі покашлює", – зауважила ведуча.
Софія Трощук про слова, які найчастіше використовував Путін у своїй промові: дивіться відео
Також вона додала, що під час свого виступу Путін проголосив добре знайомі наративи про те, що "Росію на полі бою неможливо перемогти", "Росія – велікая і православная", "всі навколо погані" тощо.
"Проте в Україні йому вже точно ніхто не вірить. Також не вірять цивілізовані країни на Заході. Все це Путін проголошує для того, щоб з'явилось більше росіян бажаючих їхати на загарбницьку війну в Україну", – вважає Софія Трощук.
Виступ Путіна на федеральних зборах 21 лютого: думки аналітиків
- Заступник директора аналітичного центру "Політика" Артем Бронжуков назвав Путіна "найсумнішим стендапером у світі" після виступу очільника Кремля. Він зазначив, що ядерна зброя – це останній аргумент Путіна.
- Аналітик Майкл Кларк заявив, що для Путіна цей виступ – початок Третьої світової війни. Повномасштабне вторгнення Росії в Україну не дало результатів, які хотів Путін. Тепер він намагається пояснити, чому Росія має піти на ще більші втрати.
- Політичний експерт, керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок зауважив, що під час свого виступу Путін заявив, що "перемогти Росію на полі бою неможливо". Клочок нагадав, що ЗСУ уже вибили росіян з Київщини, Чернігівщини, Сумщини, Харківщини, Херсона. На його думку, Путін переконує в тому, що померти за Росію – це нормально.