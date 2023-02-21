Аналітик Майкл Кларк заявив, що для Путіна цей виступ – початок Третьої світової війни. Повномасштабне вторгнення Росії в Україну не дало результатів, які хотів Путін. Тепер він намагається пояснити, чому Росія має піти на ще більші втрати. Станом на 21 лютого "пакезитували" вже 144 440 окупантів.

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Саме тому Путін намагається вдати, що це – війна на виживання. Окрім того, під час виступу він традиційно для Росії почав брязкати ядерною зброєю. Зокрема, заявив, що країна-терористка готова до випробувань.

Загалом виступ бункерного діда був таким нудним, що поснули йогонавіть найближчі кремлівські посіпаки. Зокрема, мережу потішили кадри зі сплячим Дмітрієм Мєдвєдєвим. Вочевидь, він вів війну зі сном й зазнав такої ж нищівної поразки, як російські окупанти на полі бою.

Окрім того, Путін заявив, що Росія зупиняє участь у Договорі про стратегічні наступальні озброєння, який підписали у 1991 році.