Так считает ведущая 24 Канала София Трощук. Она рассказала, что не успел Путин завершить свою речь, как в украинских социальных сетях подсчитали, сколько раз и какие именно слова и фразы использовал глава Кремля.

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В Украине Путину уже никто не верит

Трощук сообщила, какие именно слова и фразы и в каком количестве произнес он:

западные элиты – 10 раз;

киевский режим – 4 раза;

русофобия – 4 раза;

неонацисты – 3 раза;

прости господи – 2 раза;

да бог с ними – 1 раз;

неолиберальные тоталитарные ценности – 1 раз;

биолаборатории – 1 раз;

спящий Медведев появился – 1 раз;

кашлял Путин невероятно много.

"Кашлял на наше с вами счастье. Может оно к чему-то приведет. Если нет, то пусть покашливает", - заметила ведущая.

София Трощук о словах, которые чаще всего использовал Путин в своей речи: смотрите видео

Также она добавила, что во время своего выступления Путин провозгласил хорошо знакомые нарративы о том, что "Россию на поле боя невозможно победить", "Россия – великая и православная", "все вокруг плохие".

"Однако в Украине ему уже точно никто не верит. Также не верят цивилизованные страны на Западе. Все это Путин провозглашает для того, чтобы появилось больше россиян желающих ехать на захватническую войну в Украину", – считает София Трощук.

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