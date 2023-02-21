У Путина есть желание выступать перед широкой публикой, но никто добровольно на его "концерты" не приходит. Об этом 24 Каналу рассказал заместитель директора аналитического центра "Политика" Артём Бронжуков. Он считает, что именно поэтому администрация Путина сгоняет "живых мертвецов" для того, чтобы они послушали старого деда и его фантазии.

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Последний аргумент Путина

Он также обратил внимание, что в зале, в котором выступал глава России, было очень много пустых мест. Даже Кремлю не удалось собрать достаточное количество сторонников Путина, которые выслушивали бы полтора часа его непонятный монолог.

Путин самый печальный стендапер в мире,

– считает аналитик.

Бронжуков отметил, что ядерное оружие – это последний аргумент Путина.

"Если год назад перед началом полномасштабного вторжения он рассказывал о "величии российской армии", о том, что "украинского государства нет" и т.д., сегодня все эти мифы разрушены. У него уже нет аргументов и поэтому он манипулирует последним, что у него осталось, – ядерным оружием", – подчеркнул он.

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"Лебединая песня" Путина

По его мнению, в ответ на это мировые лидеры не только западного, но и азиатского мира, должны послать Путину очень понятный месседж. Ведь Китай, поддерживающий Россию, и Индия, которая придерживается нейтралитета, не желают ядерного краха мира.

Путин сегодня готовит силы для широкого наступления в Украине, чтобы оправдать свои обещания по захвату украинских территорий. И это для него, скорее всего, станет "лебединой песней", ведь не в военном, не в экономическом плане он не выдержит очередных волн наступления,

– подчеркнул политолог.

По его словам, именно поэтому Путин подогревает свои будущие потуги еще и спекуляцией на ядерном оружии. Он понимает, если сценарий, который у него уже однажды не сработал, не сработает снова, у него больше не будет аргументов для запугивания всего мира.

"А также убеждать граждан России, что они способны реализовывать бессмысленные идеи и мифы, которые рождаются в голове Путина", – отметил Артем Бронжуков.

Реакция на выступление Владимира Путина на федеральном собрании