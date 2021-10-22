Бойкотировали речь спикера Совета Федераций маршалы Сейма и Сената Польши Томаш Гродзский и Элжбета Витек.

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Этот шаг – знак солидарности со странами, территорию которых оккупировала Россия

В знак солидарности со странами, территория которых сейчас оккупирована Россией, маршал Сейма Элжбета Витек во время выступления спикера Совета Федерации России Валентины Матвиенко вышла из зала пленарных заседаний,
– говорится в сообщении Сейма.

К бойкоту присоединились балтийские страны

Такие же аргументы привели – и в польском Сенате. Там отметили что Томаш Гродзкий вместе с делегацией вышел на время выступления Матвиенко, которая говорила о демократии.

Отметим, что мероприятие проходит в Афинах в течение 21 – 22 октября.

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Что говорила Матвиенко во время выступления?

Спикер заверила, что, несмотря на критическую ситуацию с коронавирусом в России, общенациональный карантин власть вводить не планирует. Также политик не исключила, что Москва может признать власть Талибана – мол, если та будет защищать права афганцев.

Текст публикации Сейма Польши:

Европейская конференция спикеров парламентов стран СЕ. В знак солидарности со странами, территория которых оккупирована Россией, спикер Сейма Элжбета Витек, во время выступления представительницы Совета Российской Федерации Валентины Матвиенко вышла из пленарного зала.

Текст публикации Сената Польши:

На Европейской конференции спикеров парламентов спикер Сената Республики Польша профессор Гродзский и делегация вышли из комнаты во время выступления главы Совета Российской Федерации Валентины Матвиенко о демократии.