Глава Кремля убеждал, что он "говорит искренне". Об этом он рассказал на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай" в Сочи.
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Путин прокомментировал свое место в истории
Владимир Путин заявил, что не думает о своей роли в истории. Он заявил, что "как только начнешь об этом задумываться, можно заканчивать работу. Потому что это начинает мешать принимать решения".
Вот как только начнешь думать: "А как бы там это ни получилось, а как бы там то ни случилось, а что скажет княгиня Марья Алексеевна" ... Ну и все, пиши пропало. Шило в стенку и заканчивай активную производственную деятельность,
– отметил Путин.
Кстати, перед этим президент страны-агрессора в очередной раз исказил историю маразматическими высказываниями о Второй мировой войне. Теперь Путин заявил, что вместе с нацистами в разделе Чехословакии участвовала и Польша.
Последние заявления Владимира Путина на заседании в Сочи
- 21 октября Владимир Путин считает, что военное присутствие НАТО в Украине создает угрозу для России. То же, что в Киеве недавно был глава Пентагона Ллойд Остин – это, по его мнению, признак открытия Нато для Украины.
- Президент России вполне серьезно заявил, что страны НАТО под видом учебных центров могут разместить на территории Украины свои ракеты. Их якобы разместят на "учебных центрах", под видом которых можно напихать военные базы чем угодно.
- Глава Кремля Владимир Путин заявил, что Россия готова увеличить поставки газа в Европу только через "Северный поток-2". Он заявил, что "уже завтра немецкий регулятор может дать на это разрешение".
- Кроме того, Владимир Путин придумал новый аргумент против увеличения поставок газа в Европу через ГТС Украины. В частности он назвал "Северный поток-2" более экологичным.