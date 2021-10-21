Глава Кремля убеждал, что он "говорит искренне". Об этом он рассказал на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай" в Сочи.

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Путин прокомментировал свое место в истории

Владимир Путин заявил, что не думает о своей роли в истории. Он заявил, что "как только начнешь об этом задумываться, можно заканчивать работу. Потому что это начинает мешать принимать решения".

Вот как только начнешь думать: "А как бы там это ни получилось, а как бы там то ни случилось, а что скажет княгиня Марья Алексеевна" ... Ну и все, пиши пропало. Шило в стенку и заканчивай активную производственную деятельность,

– отметил Путин.

Кстати, перед этим президент страны-агрессора в очередной раз исказил историю маразматическими высказываниями о Второй мировой войне. Теперь Путин заявил, что вместе с нацистами в разделе Чехословакии участвовала и Польша.

Последние заявления Владимира Путина на заседании в Сочи