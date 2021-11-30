Об этой инициативе сообщил нардеп Александр Качура. Он убежден, что это хорошая идея, а сам парламент должен быть максимально открыт для общественности.

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Как объяснил Качура, Андрей Ермак предложил пригласить представителей общественности на заседание Рады, где 1 декабря выступит Владимир Зеленский.

Хорошая инициатива, я считаю, что на каждое общественно важное голосование в Раде нужно приглашать общественность, а сам парламент должен быть максимально открыт,

– написал Качура.

Депутат также опубликовал соответствующий список документов. В них есть данные тех, кого предлагают пригласить на заседание Рады. Подавляющее большинство – это общественные активисты, лидеры организаций, участники боевых действий и родные погибших украинских защитников.



Заявление Андрея Ермака / Фото из телеграм-канала "Правда Качуры"

Что известно о выступлении Зеленского в Раде

Владимир Зеленский 1 декабря выступит в Верховной Раде перед нардепами. Президент Украины будет говорить о внутреннем и внешнем положении Украины. Среди возможных проблем, которые президент Владимир Зеленский поднимет в своем послании, есть угроза полномасштабного вторжения России, о котором активно говорят не только в Украине, но и за границей, в частности в США.

Полный текст публикации Александра Качуры:

Глава Офиса Президента Андрей Ермак предложил пригласить представителей общественности на заседание ВР, где 1 декабря будет объявлено послание Президента Украины к ВР о внутреннем и внешнем положении Украины.

Хорошая инициатива, я считаю, что на каждое общественно важное голосование в Раде нужно приглашать общественность, а сам парламент должен быть максимально открытым. Список прилагается.