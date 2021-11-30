Про таку ініціативу повідомив нардеп Олександр Качура. Він переконаний, що це хороша ідея, а сам парламент має бути максимально відкритим для громадськості.

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Як пояснив Качура, Андрій Єрмак запропонував запросити представників громадськості на засідання Ради, де 1 грудня Володимир Зеленський виступить в Раді.

Хороша ініціатива, я вважаю, що на кожне суспільно важливе голосування в Раді потрібно запрошувати громадськість, а сам парламент має бути максимально відкритим,

– написав Качура.

Депутат також опублікував відповідний перелік документів. У них є дані тих, кого пропонують запросити на засідання Ради. Переважна більшість це – громадські активісти, лідери організацій, учасники бойових дій та рідні загиблих українських захисників.



Заява Андрія Єрмака / Фото з телеграм-каналу "Правда Качури"

Що відомо про виступ Зеленського в Раді

Володимир Зеленський 1 грудня виступить у Верховній Раді перед нардепами. Президент України говоритиме про внутрішнє та зовнішнє становище України. Серед ймовірних проблем, які президент Володимир Зеленський порушить у своєму посланні, є загроза повномасштабного вторгнення Росії, про яке активно говорять не лише в Україні, але і за кордоном, зокрема в США.

Повний текст публікації Олександра Качури:

Глава Офісу Президента Андрій Єрмак запропонував запросити представників громадськості на засідання ВР, де 1 грудня буде оголошено послання Президента України до ВР про внутрішнє та зовнішнє становище України.

Хороша ініціатива, я вважаю, що на кожне суспільно важливе голосування у Раді треба запрошувати громадськість, а сам парламент має бути максимально відкритим. Список додається.