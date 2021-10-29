Подкомитет намерен инициировать создание программы по поддержке украинской музыки. Об этом в эфире 24 канала рассказал "слуга народа" и руководитель органа Александр Санченко.
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Санченко: Надо бороться за просмотры
По его словам, есть вопросы к YouTube. Ведь смотрящая его молодежь часто в трендах попадает именно на русскоязычный контент, в частности музыкальный.
У подкомитета есть инициатива, чтобы в УКФ (Украинский культурный фонд – 24 канал) появилась отдельная программа для поддержки украинской музыки,
– подчеркнул Санченко.
Он считает, что нужно бороться за просмотры. "Мы как законотворцы можем инициировать, чтобы появлялись в соответствующих институтах соответствующие программы", – сказал "слуга".
Я вижу такой путь, чтобы украинская молодежь слушала больше украинской музыки. У нас есть прекрасная и рэп-сцена и рок-сцена, и популярная музыка, которая, я уверен, может вытеснить (российскую – 24 канал).
"К сожалению, какой бы закон мы ни приняли, мы не можем перекрыть ютуб для слушающей его молодежи", – добавил Санченко.
Украинский контент в ютубе: что нужно знать
- Украинский контент на ютубе и других сервисах Google модерируется из российских офисов. Ибо, к сожалению, в нашем государстве нет представительства этой компании.
- В конце августа министр цифровой информации Михаил Федоров встречался с вице-президентом Google Караном Бхатием.
- В ходе разговора представители стран обсудили подбор и рекомендации контента для главной страницы украинского ютуба.
Санченко рассказал о планах подкомитета музыкальных индустрий: смотрите видео