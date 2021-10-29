Подкомитет намерен инициировать создание программы по поддержке украинской музыки. Об этом в эфире 24 канала рассказал "слуга народа" и руководитель органа Александр Санченко.

Обратите внимание Скандал вокруг YouTube Music: российские плейлисты "присваивают" украинских артистов

Санченко: Надо бороться за просмотры

По его словам, есть вопросы к YouTube. Ведь смотрящая его молодежь часто в трендах попадает именно на русскоязычный контент, в частности музыкальный.

У подкомитета есть инициатива, чтобы в УКФ (Украинский культурный фонд – 24 канал) появилась отдельная программа для поддержки украинской музыки,

– подчеркнул Санченко.

Он считает, что нужно бороться за просмотры. "Мы как законотворцы можем инициировать, чтобы появлялись в соответствующих институтах соответствующие программы", – сказал "слуга".

Я вижу такой путь, чтобы украинская молодежь слушала больше украинской музыки. У нас есть прекрасная и рэп-сцена и рок-сцена, и популярная музыка, которая, я уверен, может вытеснить (российскую – 24 канал). Александр Санченко Руководитель подкомитета музыкальных индустрий

"К сожалению, какой бы закон мы ни приняли, мы не можем перекрыть ютуб для слушающей его молодежи", – добавил Санченко.

Справка. Украинский культурный фонд – это учреждение, которое было создано, чтобы поддерживать и развивать национальную культуру и искусство в государстве. Деятельность фонда координирует Министерство культуры.

Украинский контент в ютубе: что нужно знать

Украинский контент на ютубе и других сервисах Google модерируется из российских офисов. Ибо, к сожалению, в нашем государстве нет представительства этой компании.

В конце августа министр цифровой информации Михаил Федоров встречался с вице-президентом Google Караном Бхатием.

В ходе разговора представители стран обсудили подбор и рекомендации контента для главной страницы украинского ютуба.

Санченко рассказал о планах подкомитета музыкальных индустрий: смотрите видео