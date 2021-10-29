Підкомітет має намір ініціювати створення програми для підтримки української музики. Про це в ефірі 24 каналу розповів "слуга народу" та очільник органу Олександр Санченко.
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Санченко: Треба боротися за перегляди
За його словами, є питання до YouTube. Адже молодь, яка його дивиться, часто у трендах потрапляє саме на російськомовний контент, зокрема музичний.
У підкомітету є ініціатива, щоб в УКФ (Український культурний фонд – 24 канал) з'явилася окрема програма для підтримки української музики,
– наголосив Санченко.
Він вважає, що треба боротися за перегляди. "Ми як законотворці можемо ініціювати, щоб з'являлися у відповідних інституціях відповідні програми", – сказав "слуга".
Я бачу такий шлях, щоб українська молодь слухала більше української музики. В нас є прекрасна і реп-сцена і рок-сцена, і популярна музика, яка, я впевнений, може витіснити (російську – 24 канал).
"На жаль, який би закон ми не ухвалили, ми не можемо перекрити ютуб для молоді, яка його слухає", – додав Санченко.
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