В то же время, СМИ собрали примеры уклонения от уплаты налогов и объяснили, что устранение таких схем увеличит поступления в бюджет на 60 млрд грн ежегодно, говорится в статье "Как увеличить поступления в государственный бюджет на 60 млрд грн".

Так, в экономике Украины функционирует десяток серых и черных схем по уклонению от уплаты налогов.

В материале отмечается, что в 2020 году за нелегальное производство нефтепродуктов на мини-НПЗ и нефтебазах, а также уклонение от уплаты налогов, а именно так называемые скрутки НДС, в 2019 году бюджет недополучил 19 млрд грн в виде акцизов и НДС. А в консалтинговом агентстве А-95 подсчитали, что в 2021 году сумма недопоступления налогов в государственный бюджет от такой деятельности может превысить 22 млрд грн.

По "серой" схеме, когда топливо "продается" дважды, вращается примерно 20% нефтепродуктов в Украине. В целом бюджет на оптимизации НДС и налога на прибыль сетями АЗС недополучает 15 млрд грн ежегодно,

– говорится в статье.

Кроме того, 8 млн гектар земли в Украине обрабатывается нелегально. На бумаге эта земля не обрабатывается, но по факту засевается в промышленных масштабах средними и крупными аграрными корпорациями.

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев привел данные, которые показывают, что ежегодно объем нелегального экспорта зерна из Украины составил $2 млрд. Это недополученная прибыль страны. Около 8-10 млрд грн составляет объем неуплаченных налогов от серого экспорта сельскохозяйственной продукции составляет.

Также в Украине работает до десяти физических точек продажи нелегального алкоголя, они продают контрафактную продукцию без уплаты налогов. Также нелегальное спиртное без проблем продается в интернете.

По подсчетам участников алкогольного рынка, примерно половина рынка крепкого алкоголя находится в тени. Ежегодно бюджет недополучает 8,1 млрд грн в виде акциза от продажи контрафактного алкоголя,

– рассказали журналисты.

Данные исследования Института Kantar свидетельствуют, что доля нелегальных табачных изделий на рынке Украины в феврале 2021 года составила 12,8% против 5,8% в феврале 2020 года. Этот показатель является максимальным с 2011 года. Потери государственного бюджета от неуплаченных налогов от продажи сигарет в 2021 году оцениваются в 11,8 млрд грн.

Лидером среди контрабандных поставок в Украину является бытовая техника. По подсчетам ЕБА, примерно 20% контрабанды в Украину – это бытовая техника и электроника. Объемы нелегального импорта по некоторым категориям оборудования составляют 50-70%. Некоторые крупные сети по продаже электроники не выдают фискальные чеки и реализуют контрабандный товар за наличные через ФЛП. В интернете на популярных маркетплейсах тысячи ФЛП также реализуют контрабандную технику без уплаты налогов. По подсчетам Ассоциации импортеров бытовой техники, ежегодно бюджет теряет от продажи электронной техники без уплаты налогов 7 млрд грн.