Водночас, ЗМІ зібрали приклади ухилення від сплати податків та пояснили, що усунення таких схем збільшить надходження бюджету на 60 млрд грн щорічно, йдеться в статті "Як збільшити надходження до державного бюджету на 60 млрд грн".

Так, в економіці України функціонує десяток сірих та чорних схем з ухилення від сплати податків.

У матеріалі зазначається, що у 2020 році через нелегальне виробництво нафтопродуктів на міні-НПЗ і нафтобазах, а також ухилення від сплати податків, а саме так звані скрутки ПДВ, у 2019 році бюджет недоотримав 19 млрд грн у вигляді акцизів та ПДВ. А в консалтинговому агентстві А-95 підрахували, що у 2021 році сума недонадходження податків до державного бюджету від такої діяльності може перевищити 22 млрд грн.

За "сірою" схемою, коли пальне "продається" двічі, обертається приблизно 20% нафтопродуктів в Україні. В цілому бюджет на оптимізації ПДВ і податку на прибуток мережами АЗС недоотримує 15 млрд грн щорічно,

– йдеться в статті.

Крім того, 8 млн гектар землі в Україні обробляється нелегально. На папері ця земля не обробляється, але по факту засівається в промислових масштабах середніми та великими аграрними корпораціями.

Голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев навів дані, які показують, що щорічно обсяг нелегального експорту зерна з України становить $2 млрд. Це недоотриманий прибуток країни. Близько 8-10 млрд грн становить обсяг несплачених податків від сірого експорту сільськогосподарської продукції становить.

Також в Україні працює до десяти фізичних точок продажу нелегального алкоголю, вони продають контрафактну продукцію без сплати податків. Також нелегальне спиртне без проблем продається в інтернеті.

За підрахунками учасників алкогольного ринку, приблизно половина ринку міцного алкоголю знаходиться в тіні. Щороку бюджет недотримує 8,1 млрд грн у вигляді акцизу від продажу контрафактного алкоголю,

– розповіли журналісти.

Дані дослідження інституту Kantar свідчать, що частка нелегальних тютюнових виробів на ринку України в лютому 2021 року становила 12,8% проти 5,8% в лютому 2020 року. Цей показник є максимальним з 2011 року. Втрати державного бюджету від несплачених податків від продажу цигарок у 2021 році оцінюються в 11,8 млрд грн.

Лідером серед контрабандних поставок в Україну є побутова техніка. За підрахунками ЄБА, приблизно 20% контрабанди в Україну – це побутова техніка та електроніка. Обсяги нелегального імпорту за деякими категоріями обладнання складають 50-70%. Деякі великі мережі з продажу електроніки не видають фіскальні чеки й реалізують контрабандний товар за готівку через ФОПів. В інтернеті на популярних маркетплейсах тисячі ФОПів також реалізують контрабандну техніку без сплати податків. За підрахунками Асоціації імпортерів побутової техніки, щороку бюджет втрачає від продажу електронної техніки без сплати податків 7 млрд грн.