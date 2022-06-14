На 2 день полномасштабного вторжения России в Украину, 25 февраля, мужчины-охотники из Житомира смогли вывезти украинский боекомплект, спас его от российских оккупантов. 7 мужчин буквально забрали боеприпасы под носом у кафиров, выгрузив в безопасное место более тысячи снарядов.

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Среди спасенных от рук кафиров боеприпасов были ракеты и комплектующие для современных установок, которые сейчас эффективно трескают ряды кафиров:

"Стугна-П",

"Корсар",

"Нептун",

"Ольха".

Спасение боекомплекта организовал охотник из Житомира Виктор Олейник.

Я пришел к своим ребятам и говорю: Ребята, есть работа, но работа очень рискованна. Объяснил им ситуацию, и все сказали однозначно, что едем,

– рассказал Виктор "Факты ICTV".

Его приятель, житомирянин Дмитрий Мосийчук, подчеркнул, что из такой рискованной задачи они могли не вернуться, однако единогласно согласились на предложение.

Когда война в стране может прилететь в любой момент. Мы понимали, что есть опасность, что можем не вернуться, но мы уехали,

– сказал Мосийчук.

Мужчины получили информацию о том, что на цеха с боезапасом уже охотились российские кафиры. К тому же продолжались ракетные удары по военным объектам. Но, несмотря на мизерные шансы добраться до предприятия с ракетами и снарядами, мужчины решились на этот шаг и начали грузить боезапас.

Во время одного из первых рейсов мужчины встретили на своем пути российскую оккупационную ДРГ.

В принципе, мы уже должны были по ним стрелять, но было неловко, потому что водитель сидел сбоку. Мы по рации сразу передаем фуре: "Сергей, давай их". И Сергей на повороте зажимает этот бус – и мы колонной проходим на скорости. Чудо произошло,

– рассказал Вадим Олейник, один из спасателей ракет.

С начала первой поездки охотникам удалось выгрузить и отвезти более 1000 ракет в противотанковые комплексы "Стугна-П" и "Корсар". Впоследствии мужчины выезжали еще – за 7 "ходок" мужчины смогли вывезти еще и ракеты в систему залпового огня "Ольха" и комплектование "Нептунов".

250-килограммовые снаряды в "Ольху" грузил 80-летний дедушка, когда-то работавший на складе электриком. Он под постоянными обстрелами управлял краном.

Он подбегает к двери, держится за сердце и говорит: "Все, ребята, не могу". Я понимаю, что надо грузить, говорю: "Дед, надо, идем, у меня двое детей, ты уже старенький, но давай - вместе мы сейчас все сделаем,

– рассказал Олейник.

После того как мужчины забрали боеприпасы, их пришлось везти почти 20 километров по трассе Киев – Ковель. Ее тогда активно обстреливали российские боевики, так что ехать было очень рискованно. Заполненные боеприпасами грузовики ехали медленно и с выключенным светом.

После того как охотники вывезли из состава почти все боеприпасы, в пустые помещения прилетели российские снаряды.

По словам мужчин, сейчас им приятнее всего видеть видео с фронта, где их боеприпасы защищают украинскую землю и уничтожают российское нашествие.

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