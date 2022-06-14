На 2 день повномасштабного вторгнення Росії в Україну, 25 лютого, чоловіки-мисливці з Житомира змогли вивезти український боєкомплект, врятувавши його від російських окупантів. 7 чоловіків буквально забрали боєприпаси під носом в окупантів, вивантаживши в безпечне місце понад тисячу снарядів.

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Серед порятованих від рук окупантів боєприпасів були ракети та комплектування для сучасних установок, які зараз ефективно трощать ряди окупантів:

"Стугна-П",

"Корсар",

"Нептун",

"Вільха".

Порятунок боєкомплекту організував мисливець із Житомира Віктор Олійник.

Я прийшов до своїх хлопців і кажу: Хлопці, є робота, але робота дуже ризикована. Пояснив їм ситуацію, і всі сказали однозначно, що їдемо,

– розповів Віктор "Факти ICTV".

Його приятель, житомирянин Дмитро Мосійчук, підкреслив, що з такого ризикованого завдання вони могли не повернутися, проте одноголосно погодилися на пропозицію.

Коли війна в країні, може прилетіти в будь-який момент. Ми розуміли, що є небезпека, що можемо не повернутися, проте ми поїхали,

– сказав Мосійчук.

Чоловіки отримали інформацію про те, що на цехи з боєзапасом вже полювали російські окупанти. До того ж, тривали ракетні удари по військових об'єктах. Та попри мізерні шанси дістатися до підприємства з ракетами та снарядами, чоловіки наважилися на цей крок і почали вантажити боєзапас.

Під час одного з перших рейсів чоловіки зустріли на своєму шляху російську окупаційну ДРГ.

В принципі, ми вже повинні були по них стріляти, але було незручно, тому що водій сидів збоку. Ми по рації одразу передаємо фурі: "Сергій, дави їх". І Сергій на повороті затискає цей бус – і ми колоною проходимо на швидкості. Чудо відбулось,

– розповів Вадим Олійник, один з рятівників ракет.

Від початку, першої поїздки, мисливцям вдалося вивантажити та відвезти понад 1000 ракет до протитанкових комплексів "Стугна-П" та "Корсар". Згодом чоловіки виїжджали ще – за 7 "ходок" чоловіки змогли вивезти ще й ракети до системи залпового вогню "Вільха" та комплектовання до "Нептунів".

250-кілограмові снаряди до "Вільхи" вантажив 80-річний дідусь, який колись працював на складі електриком. Він під постійними обстрілами керував краном.

Він підбігає до дверей, тримається за серце і каже: "Все, хлопці, не можу". Я розумію, що треба вантажити, кажу: "Діду, треба, ідемо, у мене двоє дітей, ти вже старенький, але давай – разом ми зараз усе зробимо,

– розповів Олійник.

Після того, як чоловіки забрали боєприпаси, їх довелося везти майже 20 кілометрів трасою Київ – Ковель. Її тоді активно обстрілювали російські бойовики, тож їхати було дуже ризиковано. Заповненні боєприпасами вантажівки їхали повільно та з вимкненим світлом.

Після того, як мисливці вивезли зі складу майже всі боєприпаси, у порожні приміщення прилетіли російські снаряди.

За словами чоловіків, зараз їм найприємніше бачити відео з фронту, де їхніми боєприпасами захищають українську землю та знищують російську навалу.

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