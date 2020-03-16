Вывезли всех, кроме украинцев, – турист о карантине в отеле Египта
Турист Роман Швец отдыхает с семьей в отеле Reef Oasis Beach Resort 5*, который недавно закрыли на карантин из-за коронавируса.
Роман эксклюзивно для 24 канала рассказал о ситуации в гостинице. По его словам, паники у людей нет.
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Да, у нас закрыты рестораны, у нас есть ограничительные меры в отношении развлекательных программ. Мы не можем выходить за территорию отеля, но на территории наше движение не ограничено,
– рассказал турист.
Он добавил, что никто никого не закрывает в номерах. Кроме того, туристам разрешено посещать пляж и плавать в море.
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Роман Швец утверждает, что у туристов нет никакой информации от официальных представителей.
Всю информацию, которую мы имеем, мы получаем исключительно из интернета и открытых источников,
– отметил украинец.
По словам туриста, украинцы не понимают, почему во время карантина из отеля вывезли всех иностранцев, включаюя итальянцев у которых обнаружили коронавирус, а украинцев оставили.
Этого ответа нет ни у кого,
– подытожил Роман Швец.
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730 украинцев закрыли в отеле Египта из-за коронавирус: что известно
- 730 украинцев, отдыхавших на египетском курорте Шарм-эль-Шейх, отправили на 14-дневный карантин. Там обнаружили двух отдыхающих, инфицированных коронавирусом.
- Речь идет об отелях Reef Oasis Beach Resort 5* и Sentido Reef Oasis Senses Resort 5*.
- Если тесты после окончания карантина не обнаружат случаев заболевания COVID-19 или подозрений на заражение ним, туристы смогут вернуться домой.
- Пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко отмечала, что посольство Украины в Египте поддерживает связь с руководством офисов туристических операторов для того, чтобы украинцы вернулись вовремя.