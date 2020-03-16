Вывезли всех, кроме украинцев, – турист о карантине в отеле Египта

Турист Роман Швец отдыхает с семьей в отеле Reef Oasis Beach Resort 5*, который недавно закрыли на карантин из-за коронавируса.

Роман эксклюзивно для 24 канала рассказал о ситуации в гостинице. По его словам, паники у людей нет.

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Да, у нас закрыты рестораны, у нас есть ограничительные меры в отношении развлекательных программ. Мы не можем выходить за территорию отеля, но на территории наше движение не ограничено,

– рассказал турист.

Он добавил, что никто никого не закрывает в номерах. Кроме того, туристам разрешено посещать пляж и плавать в море.

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Роман Швец утверждает, что у туристов нет никакой информации от официальных представителей.

Всю информацию, которую мы имеем, мы получаем исключительно из интернета и открытых источников,

– отметил украинец.

По словам туриста, украинцы не понимают, почему во время карантина из отеля вывезли всех иностранцев, включаюя итальянцев у которых обнаружили коронавирус, а украинцев оставили.

Этого ответа нет ни у кого,

– подытожил Роман Швец.

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