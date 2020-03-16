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      Вывезли всех, кроме украинцев, – турист о карантине в отеле Египта

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      Турист Роман Швец отдыхает с семьей в отеле Reef Oasis Beach Resort 5*, который недавно закрыли на карантин из-за коронавируса.

      Роман эксклюзивно для 24 канала рассказал о ситуации в гостинице. По его словам, паники у людей нет.

      Обратите внимание Что делать украинцам, которых закрыли в карантине в другом государстве: объяснение главы МИД

      Да, у нас закрыты рестораны, у нас есть ограничительные меры в отношении развлекательных программ. Мы не можем выходить за территорию отеля, но на территории наше движение не ограничено,
      – рассказал турист.

      Он добавил, что никто никого не закрывает в номерах. Кроме того, туристам разрешено посещать пляж и плавать в море.

      Как выглядит пляж в Египте во время карантина: видео 24 канала

      Роман Швец утверждает, что у туристов нет никакой информации от официальных представителей.

      Всю информацию, которую мы имеем, мы получаем исключительно из интернета и открытых источников,
      – отметил украинец.

      По словам туриста, украинцы не понимают, почему во время карантина из отеля вывезли всех иностранцев, включаюя итальянцев у которых обнаружили коронавирус, а украинцев оставили.

      Этого ответа нет ни у кого,
      – подытожил Роман Швец.

      Украинец о карантине в Египте: смотрите видео 24 канала

      730 украинцев закрыли в отеле Египта из-за коронавирус: что известно

      • 730 украинцев, отдыхавших на египетском курорте Шарм-эль-Шейх, отправили на 14-дневный карантин. Там обнаружили двух отдыхающих, инфицированных коронавирусом.
      • Речь идет об отелях Reef Oasis Beach Resort 5* и Sentido Reef Oasis Senses Resort 5*.
      • Если тесты после окончания карантина не обнаружат случаев заболевания COVID-19 или подозрений на заражение ним, туристы смогут вернуться домой.
      • Пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко отмечала, что посольство Украины в Египте поддерживает связь с руководством офисов туристических операторов для того, чтобы украинцы вернулись вовремя.
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      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Новости LifeStyle Коронавирус Covid-19 Путешествия LifeStyle Новости Украины Новости политики МИД Украины Египет
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