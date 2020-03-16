Вивезли всіх, крім українців, – турист про карантин у готелі Єгипту

Турист Роман Швець відпочиває з родиною у готелі Reef Oasis Beach Resort 5*, який нещодавно закрили на карантин через коронавірус.

Роман ексклюзивно для 24 каналу розповів про ситуацію у готелі. За його словами, паніки у людей немає.

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Так, у нас зачинені ресторани, у нас є обмежувальні заходи стосовно розважальних програм. Ми не можемо виходити за територію готелю, але на території наш рух не обмежений,

– розповів турист.

Він додав, що ніхто нікого не закриває у номерах. Окрім того, туристам дозволено відвідувати пляж та плавати у морі.

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Роман Швець стверджує, що у туристів немає жодної інформації від офіційних представників.

Всю інформацію, яку ми маємо, ми отримуємо виключно з інтернету і відкритих джерел,

– наголосив українець.

За словами туриста, українці не розуміють, чому під час карантину з готелю вивезли усіх іноземців, включаючих італійців у яких виявили коронавірус, а українців залишили.

Цієї відповіді немає ні в кого,

– підсумував Роман Швець.

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