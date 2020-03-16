Вивезли всіх, крім українців, – турист про карантин у готелі Єгипту
Турист Роман Швець відпочиває з родиною у готелі Reef Oasis Beach Resort 5*, який нещодавно закрили на карантин через коронавірус.
Роман ексклюзивно для 24 каналу розповів про ситуацію у готелі. За його словами, паніки у людей немає.
Зверніть увагу Що робити українцям, яких закрили у карантині в іншій державі: пояснення голови МЗС
Так, у нас зачинені ресторани, у нас є обмежувальні заходи стосовно розважальних програм. Ми не можемо виходити за територію готелю, але на території наш рух не обмежений,
– розповів турист.
Він додав, що ніхто нікого не закриває у номерах. Окрім того, туристам дозволено відвідувати пляж та плавати у морі.
Як виглядає пляж у Єгипті під час карантину: відео 24 каналу
Роман Швець стверджує, що у туристів немає жодної інформації від офіційних представників.
Всю інформацію, яку ми маємо, ми отримуємо виключно з інтернету і відкритих джерел,
– наголосив українець.
За словами туриста, українці не розуміють, чому під час карантину з готелю вивезли усіх іноземців, включаючих італійців у яких виявили коронавірус, а українців залишили.
Цієї відповіді немає ні в кого,
– підсумував Роман Швець.
Українець про карантин у Єгипті: дивіться відео 24 каналу
730 українців закрили в готелі Єгипту через коронавірус: що відомо
- 730 українців, які відпочивали на єгипетському курорті Шарм-ель-Шейх, відправили на 14-денний карантин. Там виявили двох відпочивальників, інфікованих коронавірусом.
- Мовиться про готелі Reef Oasis Beach Resort 5 * і Sentido Reef Oasis Senses Resort5 *.
- Якщо тести після закінчення карантину не виявлять випадків захворювання на COVID-19 або підозр на зараження ним, туристи зможуть повернутися додому.
- Речниця МЗС України Катерина Зеленко наголошувала, що посольство України в Єгипті підтримує зв'язок з керівництвом офісів туристичних операторів для того, аби українці повернулись вчасно.