15:06
16 бер 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дизайн Афіша Auto Інвестиції Освіта Likar Сім'я Покер
      more
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ВИБОРИ НА 179 ОКРУЗІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Піраміда потреб Путіноу. Життя росіян "обнулиться"
      Вєсті Кремля
      15:20, 14 березня
      Вєсті.UA. Жир: Гончарук і Рябошапка стали здобиччю. Схема розкрадання Гутцайта
      Вєсті.UA
      17:41, 14 березня
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ВИБОРИ НА 179 ОКРУЗІ

      Вивезли всіх, крім українців, – турист про карантин у готелі Єгипту

      - Читать новость на русском

      Турист Роман Швець відпочиває з родиною у готелі Reef Oasis Beach Resort 5*, який нещодавно закрили на карантин через коронавірус.

      Роман ексклюзивно для 24 каналу розповів про ситуацію у готелі. За його словами, паніки у людей немає.

      Зверніть увагу Що робити українцям, яких закрили у карантині в іншій державі: пояснення голови МЗС

      Так, у нас зачинені ресторани, у нас є обмежувальні заходи стосовно розважальних програм. Ми не можемо виходити за територію готелю, але на території наш рух не обмежений,
      – розповів турист.

      Він додав, що ніхто нікого не закриває у номерах. Окрім того, туристам дозволено відвідувати пляж та плавати у морі.

      Як виглядає пляж у Єгипті під час карантину: відео 24 каналу

      Роман Швець стверджує, що у туристів немає жодної інформації від офіційних представників.

      Всю інформацію, яку ми маємо, ми отримуємо виключно з інтернету і відкритих джерел,
      – наголосив українець.

      За словами туриста, українці не розуміють, чому під час карантину з готелю вивезли усіх іноземців, включаючих італійців у яких виявили коронавірус, а українців залишили.

      Цієї відповіді немає ні в кого,
      – підсумував Роман Швець.

      Українець про карантин у Єгипті: дивіться відео 24 каналу

      730 українців закрили в готелі Єгипту через коронавірус: що відомо

      • 730 українців, які відпочивали на єгипетському курорті Шарм-ель-Шейх, відправили на 14-денний карантин. Там виявили двох відпочивальників, інфікованих коронавірусом.
      • Мовиться про готелі Reef Oasis Beach Resort 5 * і Sentido Reef Oasis Senses Resort5 *.
      • Якщо тести після закінчення карантину не виявлять випадків захворювання на COVID-19 або підозр на зараження ним, туристи зможуть повернутися додому.
      • Речниця МЗС України Катерина Зеленко наголошувала, що посольство України в Єгипті підтримує зв'язок з керівництвом офісів туристичних операторів для того, аби українці повернулись вчасно.
      Коронавірус: симптоми у людей, профілактика та як намагаються лікувати Covid-2019
      сьогодні
      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Коронавірус Covid-19 Новини LifeStyle Подорожі LifeStyle Новини України Новини політики МЗС України Єгипет
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Пропозиції партнерів

      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 13:50 Коронавірус: симптоми у людей, профілактика та як намагаються лікувати Covid-2019
      Анастасія Кушпіт
      сьогодні , 12:51 Карантин в Україні: в яких містах закриють торгові центри, кафе та ресторани
      Альона Захарова
      13 березня , 20:02 Ринок землі: інвестиційні можливості
      сьогодні , 13:21 Дмитро Чінь з Concert.ua розповів про ситуацію із перенесенням та скасуванням концертів
      сьогодні , 12:14 Коронавірус наш, або Шість років потому
      Михайло Дубинянський
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити
      • 1 Нажміть на у своєму браузері
      • 2 Після цього

        “На Початковий екран

      Читай новини на 24 навіть без інтернету!

      Залиште відгук