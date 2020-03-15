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      Що робити українцям, яких закрили у карантині в іншій державі: пояснення голови МЗС

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      Що робити українцям, яких закрили у карантині / unsplash.com

      Країни Європейського Союзу почали масово закривати свої кордони для іноземців. Так, утворилася ситуація, коли люди просто не можуть потрапити на батьківщину через те, що для цього потрібно здолати декілька рубежів, а інколи – і пересидіти в карантині два тижні.

      Якщо наразі з Польщі дипломати можуть легко повернути українців, то з Франції для евакуації доведеться намучитися, щоб подолати кілька кордонів. Це констатував голова міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба.

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      Тим українцям, які мусять пересидіти карантин, наразі допомогти нічим: вони заручники вірусу і повинні виконати усі умови ізоляції. А вже коли карантин добіжить кінця, МЗС буде вирішувати проблему із евакуацією.

      Ті, хто у карантині зберігайте спокій і бережіть себе. Вірус однаково працює, що на курорті, що у зимовій столиці. Коли пройде карантин, будемо дивитися, як це реалізувати і налогодити роботу,
      – дав пораду Кулеба.

      Консули планують використати модель хабу: збиратимуть людей у 5-6 найбільших аеропортах, де поки що немає обмежень. Так, наприклад, роблять із вантажівками, які не можуть перетнути чужий закритий кордон. Дипломати разом з міністерством інфраструктури обирають для водіїв обхідні шляхи, якими ведуть до України.

      Дивіться відео брифінгу про евакуацію українців з Італії

      Українці в карантині

      У двох готелях у Шарм-ель-Шейху загалом відпочивали 730 українців. Однак готелі закрили закрили на карантин, бо в одному з них виявили двох осіб інфікованих коронавірусом. Вони не є громадянами України.

      Тепер усі відпочивальники готелю сталю заручниками ситуації на 14 днів. Після закінчення цього терміну українцям зроблять експрес-тести та обстежать на наявність Covid-19. Коли результати будуть негативними, тільки тоді вони повернуться додому.

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      Автор: Вероніка Климська
      Теги: Здоров'я Новини Здоров'я Єгипет Карантин в Україні 2020 Дмитро Кулеба – новини Коронавірус Covid-19 Новини України Новини політики
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