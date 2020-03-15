З Італії в Україну вилетіли 123 людини

Спецборт авіакомпанії SkyUp 15 березня вирушив до Італії, аби евакуювати звідти українців. Серед них 98 людей, які застрягли в автобусах на кордоні зі Словенією 12 березня.

Ще 27 осіб – це ті, хто захотіли евакуюватися з Італії та зголосилися на оголошення дипломатів. Про це повідомив глава Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Дивіться Брифінг SkyUp щодо евакуації українців з Італії: онлайн-трансляція

Він розповів, що на оголошення про термінову евакуацію зголосилися багато людей, але з різних причин в останній момент відмовилися. Так, троє людей з додаткового списку не прийшли вчасно, тому не потрапили на борт.

Літаком заберуть усіх, хто підтвердив присутність і вчасно потрапив до аеропорту. Однак на борту не буде жодного іноземця чи того, хто не може проживати в Україні. Хоч серед них і будуть особи з подвійним громадянством.

На борту перебуває 4 особи, дві з яких мають дозвіл на проживання в Україні. І ще дві особи – це громадяни України, у яких є паспорти інших держав,

– розповів Кулеба.

Літак прибуде о 22:30-23:00 в аеропорт Бориспіль.

Дивіться відео брифінгу про евакуацію українців з Італії

Що відомо про спецборт для евакуації українців:

З Італії їх забиратиме Boeing 737 – 700, рейс UR-SQD. Літак розрахований на 149 пасажирів.

700, рейс UR-SQD. Літак розрахований на 149 пасажирів. До команди входять: екіпаж судна і медичні працівники Центру медицини катастроф. Вони забезпечені дезініфікуючими засобами та масками.

Маршрут літака: Київ (аеропорт "Бориспіль") – Венеція (аеропорт "Марко Поло").

Що відомо про українців, які застрягли на італійсько-словенському кордоні?У ніч на 13 березня словенські прикордонники завернули два автобуси з українцями, які поверталися з Італії. На батьківщину хотіли повернутися близько 100 наших громадян. Прикордонники їх не пустили, оскільки Словенія не допускає у свої межі іноземців через карантин.



Люди тривалий час перебували на кордоні між Італією та Словенією у підвислому стані. Справою ретельно зайнялося МЗС, яке вирішило евакуювати громадян України. Під свій контроль справу взяв і президент Володимир Зеленський. Фірма SkyUp безкоштовно надала для евакуації свій літак. Після висадки усіх евакуйованих його ретельно продезінфікують.