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      З Італії в Україну вилетіли 123 людини

      - Читать новость на русском
      З Італії сьогодні екстрено евакують 123 українців / kp.ua

      Спецборт авіакомпанії SkyUp 15 березня вирушив до Італії, аби евакуювати звідти українців. Серед них 98 людей, які застрягли в автобусах на кордоні зі Словенією 12 березня.

      Ще 27 осіб – це ті, хто захотіли евакуюватися з Італії та зголосилися на оголошення дипломатів. Про це повідомив глава Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба.

      Дивіться Брифінг SkyUp щодо евакуації українців з Італії: онлайн-трансляція

      Він розповів, що на оголошення про термінову евакуацію зголосилися багато людей, але з різних причин в останній момент відмовилися. Так, троє людей з додаткового списку не прийшли вчасно, тому не потрапили на борт.

      Літаком заберуть усіх, хто підтвердив присутність і вчасно потрапив до аеропорту. Однак на борту не буде жодного іноземця чи того, хто не може проживати в Україні. Хоч серед них і будуть особи з подвійним громадянством.

      На борту перебуває 4 особи, дві з яких мають дозвіл на проживання в Україні. І ще дві особи – це громадяни України, у яких є паспорти інших держав, 
      – розповів Кулеба.

      Літак прибуде о 22:30-23:00 в аеропорт Бориспіль.

      Дивіться відео брифінгу про евакуацію українців з Італії

      Що відомо про спецборт для евакуації українців:

      • З Італії їх забиратиме Boeing 737  700, рейс UR-SQD. Літак розрахований на 149 пасажирів. 
      • До команди входять: екіпаж судна і медичні працівники Центру медицини катастроф. Вони забезпечені дезініфікуючими засобами та масками.
      • Маршрут літака: Київ (аеропорт "Бориспіль") – Венеція (аеропорт "Марко Поло").

      Що відомо про українців, які застрягли на італійсько-словенському кордоні?У ніч на 13 березня словенські прикордонники завернули два автобуси з українцями, які поверталися з Італії. На батьківщину хотіли повернутися близько 100 наших громадян. Прикордонники їх не пустили, оскільки Словенія не допускає у свої межі іноземців через карантин.

      Люди тривалий час перебували на кордоні між Італією та Словенією у підвислому стані. Справою ретельно зайнялося МЗС, яке вирішило евакуювати громадян України. Під свій контроль справу взяв і президент Володимир Зеленський. Фірма SkyUp безкоштовно надала для евакуації свій літак. Після висадки усіх евакуйованих його ретельно продезінфікують.

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      Автор: Вероніка Климська
      Теги: Новини України Дмитро Кулеба – новини Коронавірус в Україні
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