Из Италии в Украину вылетели 123 человека

Спецборт авиакомпании SkyUp 15 марта отправился в Италию, чтобы эвакуировать оттуда украинцев. Среди них 98 человек, застрявших в автобусах на границе со Словенией 12 марта.

Еще 27 человек – это те, кто захотел эвакуироваться из Италии и согласились на объявление дипломатов. Об этом сообщи глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Смотрите Брифинг SkyUp по эвакуации украинцев из Италии: онлайн-трансляция

Он рассказал, что на объявление о срочной эвакуации согласились много людей, но по разным причинам в последний момент отказались. Так, три человека из дополнительного списка не пришли вовремя, поэтому не попали на борт.

Самолетом заберут всех, кто подтвердил присутствие и вовремя попал в аэропорт. Однако на борту не будет ни одного иностранца или того, кто не может проживать в Украине. Хотя среди них и будут лица с двойным гражданством.

На борту находится 4 человека, двое из которых имеют вид на жительство в Украине. И еще два человека – это граждане Украины, у которых есть паспорта других государств,

– рассказал Кулеба.

Самолет прибудет в 22:30-23:00 в аэропорт Борисполь.

Смотрите видео брифинга об эвакуации украинцев из Италии

Что известно о спецборте для эвакуации украинцев:

Из Италии их будет забирать Boeing 737 – 700, рейс UR-SQD. Самолет рассчитан на 149 пассажиров.

В команду входят: экипаж судна и медицинские работники Центра медицины катастроф. Они обеспечены дезинфицирующими средствами и масками.

Маршрут самолета: Киев (аэропорт "Борисполь") – Венеция (аэропорт "Марко Поло").

Что известно об украинцах, которые застряли на итальянско-словенской границе?В ночь на 13 марта словенские пограничники завернули два автобуса с украинцами, которые возвращались из Италии. На родину хотели вернуться более 100 наших граждан. Пограничники их не пустили, так как Словения не допускает в свои границы иностранцев из-за карантина.



Пограничники их не пустили. Люди длительное время находились на границе между Италией и Словенией и категорически отказываются возвращаться обратно. Дело под свой контроль взяла сначала МИД Украины, а затем и президент. Фирма SkyUp бесплатно предоставила для эвакуации свой самолет. После высадки всех эвакуированных его тщательно продезинфицируют.