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      Из Италии в Украину вылетели 123 человека

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      Спецборт авиакомпании SkyUp 15 марта отправился в Италию, чтобы эвакуировать оттуда украинцев. Среди них 98 человек, застрявших в автобусах на границе со Словенией 12 марта.

      Еще 27 человек – это те, кто захотел эвакуироваться из Италии и согласились на объявление дипломатов. Об этом сообщи глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

      Смотрите Брифинг SkyUp по эвакуации украинцев из Италии: онлайн-трансляция

      Он рассказал, что на объявление о срочной эвакуации согласились много людей, но по разным причинам в последний момент отказались. Так, три человека из дополнительного списка не пришли вовремя, поэтому не попали на борт.

      Самолетом заберут всех, кто подтвердил присутствие и вовремя попал в аэропорт. Однако на борту не будет ни одного иностранца или того, кто не может проживать в Украине. Хотя среди них и будут лица с двойным гражданством.

      На борту находится 4 человека, двое из которых имеют вид на жительство в Украине. И еще два человека – это граждане Украины, у которых есть паспорта других государств,
      – рассказал Кулеба.

      Самолет прибудет в 22:30-23:00 в аэропорт Борисполь.

      Смотрите видео брифинга об эвакуации украинцев из Италии

      Что известно о спецборте для эвакуации украинцев:

      • Из Италии их будет забирать Boeing 737 – 700, рейс UR-SQD. Самолет рассчитан на 149 пассажиров. 
      • В команду входят: экипаж судна и медицинские работники Центра медицины катастроф. Они обеспечены дезинфицирующими средствами и масками.
      • Маршрут самолета: Киев (аэропорт "Борисполь") – Венеция (аэропорт "Марко Поло").

      Что известно об украинцах, которые застряли на итальянско-словенской границе?В ночь на 13 марта словенские пограничники завернули два автобуса с украинцами, которые возвращались из Италии. На родину хотели вернуться более 100 наших граждан. Пограничники их не пустили, так как Словения не допускает в свои границы иностранцев из-за карантина.

      Пограничники их не пустили. Люди длительное время находились на границе между Италией и Словенией и категорически отказываются возвращаться обратно. Дело под свой контроль взяла сначала МИД Украины, а затем и президент. Фирма SkyUp бесплатно предоставила для эвакуации свой самолет. После высадки всех эвакуированных его тщательно продезинфицируют.

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      Автор: Вероника Климская
      Теги: Новости Украины Дмитрий Кулеба – новости Коронавирус в Украине
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