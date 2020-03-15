Брифинг SkyUp по эвакуации украинцев из Италии: видео

Спецборт авиакомпании SkyUp 15 марта отправился в Италию, чтобы эвакуировать оттуда украинцев. Они из-за карантинных мер не могут покинуть страну и вернуться домой.

Дело в том, что в ночь на 13 марта словенские пограничники завернули два автобуса с украинцами, которые возвращались из Италии. Они без всяких объяснений заявили, что Словения закрыта, поэтому нужно возвращаться в Италию. Дело под контроль взяла МИД и лично президент Зеленский.

Актуально Эвакуация украинцев из Италии: спецборт SkyUp уже отправился в Венецию

Так, 15 марта стало известно, что за украинцами отправился спецборт авиакомпании SkyUp. Он будет эвакуировать украинцев из Венеции. По информации из онлайн-табло "Борисполя" приземление самолета с украинцами ожидается в 22:02.

Брифинг представителей компании SkyUp относительно эвакуации украинцев из Италии: видео