Брифінг SkyUp щодо евакуації українців з Італії: онлайн-трансляція

Спецборт авіакомпанії SkyUp 15 березня вирушив до Італії, аби евакуювати звідти українців. Вони через карантинні заходи не можуть покинути країну та повернутися додому.

Річ у тім, що у ніч на 13 березня словенські прикордонники завернули два автобуси з українцями, які поверталися з Італії. Вони без жодних пояснень заявили, що Словенія закрита, тому потрібно повертатись назад в Італію. Справу під контроль взяло МЗС та особисто президент Зеленський.

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Так, 15 березня стало відомо, що за українцями вирушив спецборт авіакомпанії SkyUp. Він має евакуювати українців з Венеції. За інформацією з онлайн-табло "Борисполя", приземлення літака з українцями очікується о 22:02 за Києвом.

Брифінг представників компанії SkyUp стосовно евакуації українців з Італії: відео