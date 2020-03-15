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      Брифінг SkyUp щодо евакуації українців з Італії: онлайн-трансляція

      -
      Українців з Італії евакуюватиме літак SkyUp / travelspy.com.ua

      Спецборт авіакомпанії SkyUp 15 березня вирушив до Італії, аби евакуювати звідти українців. Вони через карантинні заходи не можуть покинути країну та повернутися додому.

      Річ у тім, що у ніч на 13 березня словенські прикордонники завернули два автобуси з українцями, які поверталися з Італії. Вони без жодних пояснень заявили, що Словенія закрита, тому потрібно повертатись назад в Італію. Справу під контроль взяло МЗС та особисто президент Зеленський.

      Актуально Евакуація українців з Італії: спецборт SkyUp вже вирушив у Венецію

      Так, 15 березня стало відомо, що за українцями вирушив спецборт авіакомпанії SkyUp. Він має евакуювати українців з Венеції. За інформацією з онлайн-табло "Борисполя", приземлення літака з українцями очікується о 22:02 за Києвом.

      Брифінг представників компанії SkyUp стосовно евакуації українців з Італії: відео

       

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      сьогодні
      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: SkyUp Інфекція у Європі Коронавірус Covid-19 авіація Новини України
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