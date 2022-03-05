В ведомстве отметили, что такие сообщения являются целеустремленным фейком, призванным сорвать выход жителей Мариуполя в безопасные места.

Читайте также: Оккупанты покинули центр Херсона: митингующие на трофейном БТРе отправились по главному проспекту

Международный Комитет Красного Креста гарантирует прекращение огня во время эвакуации,

– заявила Ирина Верещук.

В центре добавили, что армия оккупантов, пользуется режимом прекращения огня и продвигается вперед.

Ранее в СНБО сообщили, что оккупанты нарушают достигнутые договоренности, в частности, блокируют эвакуацию мирных жителей и передачу гуманитарной помощи.

Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!