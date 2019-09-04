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      Вывод Коломойским денег в офшоры из бизнеса несет угрозы государству, – эксперт

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      Игорь Коломойский
      Игорь Коломойский / znaj.ua

      С ферросплавного бизнеса за последние годы известный олигарх Игорь Коломойский вывел денег на сумму около шести миллиардов долларов. И это имеет ряд негативных последствий.

      Об этом 24 каналу рассказал энергетический эксперт Дмитрий Марунич.

      В частности, отмечает эксперт, говорится о Никопольском и Запорожском ферросплавных заводах, которые принадлежат Коломойскому. Во-первых, по его словам, владелец этих предприятий уже выжал почти все. И ситуация продолжается. Хотя предприятия пользуются преференциями: тарифы на электроэнергию для них ниже, чем у других. Марунич подчеркивает: если бы Коломойский и другие бизнесмены вкладывали деньги в модернизацию предприятий, то они были бы не так зависимы от повышения тарифов на электроэнергию.

      В течение длительного времени, когда электричество было дешевым, Коломойского и других бизнесменов не сильно беспокоило, что будет дальше. Надо было модернизировать заводы. И сотрудники предприятий получали бы более высокие зарплаты. (По данным СМИ, средняя зарплата на Никопольском и Запорожском заводах ферросплавов на 30% ниже, чем на других – 24),
      – подчеркивает Дмитрий Марунич.

      Во-вторых, заводы продолжат работу, но выручка уже будет меньше. В какой-то мере это повлияет на конкурентоспособность ферросплавного бизнеса Украины.

      "Можно бороться со схемами вывода денег из активов предприятий в оффшоры. Надо принимать решения по отслеживанию цен, по которым экспортируется продукция. Чтобы это не делалось по заниженным ценам. Надо разобраться с проблемой вывода денег в оффшорные юрисдикции, чего требуют наши европейские партнеры. Чтобы активы оставались в Украине и работали на экономику", – считает Дмитрий Марунич.

      Подробнее об этом читайте в статье "Железная логика олигарха Коломойского: доходы прячем, налоги не платим".

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      Теги: Новости политики Деньги Игорь Коломойский Электроэнергия Финансы
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