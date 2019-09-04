Виведення Коломойським грошей в офшори з бізнесу несе загрози державі, – експерт

З феросплавного бізнесу за останні роки відомий олігарх Ігор Коломойський вивів грошей близько шести мільярдів доларів. І це має низку негативних наслідків.

Про це 24 каналу розповів енергетичний експерт Дмитро Марунич.

Зокрема, зазначає експерт, мовиться про Нікопольський і Запорізький феросплавні заводи, які належать Коломойському. По-перше, за його словами, власник з цих підприємств вже вичавив майже все. І ситуація триває. Хоча підприємства користуються преференціями: тарифи на електроенергію для них нижчі, ніж в інших. Марунич підкреслює: якби Коломойський та інші бізнесмени вкладали гроші в модернізацію підприємств, то вони були б не так залежні від підвищення тарифів на електроенергію.

Протягом тривалого часу, коли електрика була дешевою, Коломойського та інших бізнесменів не сильно турбувало, що буде далі. Треба було модернізувати заводи. І співробітники підприємств отримували б вищі зарплати. ( За даними ЗМІ, середня зарплата на Нікопольському і Запорізькому заводах феросплавів на 30% нижче, ніж на інших – 24),

– підкреслює Дмитро Марунич.

По-друге, заводи продовжать роботу, але виручка вже буде меншою. В якійсь мірі це вплине на конкурентоспроможність феросплавного бізнесу України.

"Можна боротися зі схемами виведення грошей з активів підприємств в офшори. Треба приймати рішення по відстеженню цін, за якими експортується продукція. Щоб це не робилося за заниженими цінами. Треба розібратися з проблемою виведення грошей в офшорні юрисдикції, чого вимагають наші європейські партнери. Щоб активи залишалися в Україні і працювали на економіку", – вважає Дмитро Марунич.

Детальніше про це читайте у статті "Залізна логіка олігарха Коломойського: прибутки ховаємо, податки не платимо".