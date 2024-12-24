По этому поводу в эфире Radio NV высказался народный депутат от "Слуги народа", член комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский, передает 24 Канал.

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Что сказал Вениславский о СЗЧ

У нардепа спросили, знает ли он официальную статистику случаев самовольного оставления воинской части, которая, по словам журналистов, достигает ориентировочно 200 тысяч, и это только количество зарегистрированных случаев. Однако Вениславский назвал такие цифры не совсем корректными.

Во-первых, значительно меньше. Во-вторых, речь идет не о производстве, а о случаях, количество военнослужащих, оставивших воинские части. Этот вопрос достаточно острый, но связан с тем, о чем мы с вами говорим: качество работы ТЦК и СП,

– заявил он.

По его словам, в его распоряжении есть информация, которую доводит руководство ВСУ по этому поводу в закрытом режиме, однако, как заметил парламентарий, он не может ее разглашать, поскольку это будет считаться нарушением законодательства. Впрочем, он заверил, что количество значительно меньше.

"Наличие производства не означает, что гражданин до сих пор находится в СЗЧ. Он мог вернуться и продолжать службу, но уголовные производства продолжаются. Поэтому точной цифры в Офисе генпрокурора точно нет такой, как вы говорите, но более-менее точная цифра есть у военного командования. Они нам озвучивают ее в закрытом режиме, и это меньше, чем 100 тысяч", – резюмировал Вениславский.