Об этом в эфире 24 канала рассказал журналист из Запорожья. Согласно его информации, боевики на вражеских блокпостах пытаются собирать с людей деньги.

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Блокпосты с боевиками – не редкость

"Жаловались люди, которым удалось выехать на Запорожье. Даже кадыровцы их нормально пропустили, а пьяные боевики с них взяли по 150 гривен, с каждого человека в машине, потому что говорили, что иначе не пропустят", – сказал журналист.

Такие жалобы, по данным журналиста, встречаются часто. Даже лица, которых оккупанты решили объявить "руководством" в Мелитополе, были вынуждены снять подобный блокпост, чтобы не вызвать еще большее напряжение в городе.

"Те люди, которых Путин называл трактористами и шахтерами – которые в 2014 году кричали "Путин, введи войска", а потом взяли автоматы и ушли "зарабатывать деньги" – оказывается, очень не любят жителей свободной Украины и относятся к ним по-свински", – сказал журналист.

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