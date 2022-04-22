Россияне могут стремиться или разрушить его полностью как конкурента, или захватить и иметь какую-то договоренность. Об этом в эфире 24 канала заявил эксперт Института евроатлантического сотрудничества Игорь Козий.

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По его мнению, штурмовать "Азовсталь" российские войска боятся, ведь боятся понести новые большие потери.

Они понимают, что взять эту крепость им было бы очень тяжело. Это будет стоить многих жизней,

– подчеркнул Козий.

Он отметил, что это удивительно, что российское руководство впервые за всю войну якобы подумало о своих военных. Речь идет о том, что Владимир Путин заявил, что "Азовсталь" штурмовать не будут.

В то же время, по мнению Козия, вопрос, будут ли россияне штурмовать "Азовсталь" впоследствии – разноплановый, поэтому нужно учитывать разные факторы.

Например, с военной точки зрения, держать внутри украинскую группировку россияне не хотят, потому что украинские защитники будут уничтожать их изнутри. Впрочем, с экономической точки зрения эта версия имеет право на существование.

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