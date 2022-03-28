Об этом заявил генерал-майор Службы безопасности Украины Виктор Ягун в эфире 24 канала. В то же время украинцам, несмотря на победы, следует реалистично смотреть на вещи.

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"То, что они (россияне – 24 канал) не смогут взять Киев – это однозначно. То, что они не смогут пробить киевскую оборону – тоже однозначно", – рассказал генерал-майор.

Почему оккупанты не смогут взять столицу

По словам Ягуна, у россиян физически нет тех сил, которые могли бы позволить сделать кольцо в 154 километра. Так что взять Киев для них физически невозможно.

В то же время во время обороны столицы также помогают рельеф местности и водные препятствия вокруг города.

Думаю, что это будет просто точкой попытки в очередной раз восстановить те или иные позиции, которые они (оккупанты – 24 канал) потеряли, но больших успехов вокруг Киева у них не будет. Виктор Ягун Генерал-майор Службы безопасности Украины