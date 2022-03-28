Про це заявив генерал-майор Служби безпеки України Віктор Ягун в ефірі 24 каналу. Водночас українцям, попри перемоги, варто реалістично дивитися на речі.

До теми Чекаємо, поки ці придурки зберуться, – Кузик запевнив, що ситуація на Київщині контрольована

"Те, що вони (росіяни – 24 канал) не зможуть взяти Київ – це однозначно. Те, що вони не зможуть пробити київську оборону – також однозначно", – розповів генерал-майор.

Чому окупанти не зможуть взяти столицю

За словами Ягуна, у росіян фізично немає тих потуг, які б могли дозволити зробити кільце у 154 кілометри. Тож взяти Київ для них фізично неможливо.

Водночас під час оборони столиці також допомагають рельєф місцевості та водні перешкоди, які є довкола міста.

Думаю, що це буде просто точкою намагання вчергове відновити ті чи інші позиції, які вони (окупанти – 24 канал) втратили, але великих успіхів довкола Києва вони не матимуть. Віктор Ягун Генерал-майор Служби безпеки України

Ягун пояснив, чому окупанти не зможуть взяти Київ: дивіться відео