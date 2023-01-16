Об этом говорится в недельном отчете Центра противодействия дезинформации. 24 Канал. Также враг пытается скрыть правду по массированному ракетному обстрелу Украины 14 января, главной трагедией которого стал удар по дому в Днепре.

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Виновную за теракт в Днепре пытались перевести на ВСУ

Россияне попали ракетой X-22 в многоквартирный дом, жертвами российского террора стали более 60 украинцев, среди которых убиты и ранены. Однако в российских информресурсах осветили это событие как неудачную работу ПВО.

Заявление советника Алексея Арестовича добавило оснований россиянам распространять эту нелепость. Более того, в ЦПИ отметили, что это заявление стало главным доказательством в руках россиян для дискредитации ВСУ и руководства нашего государства.

Важно! Сам Арестович потом извинился за ложь, сказав, что был устал. В Воздушных силах ВСУ основательно опровергли заявление Арестовича: радиолокационные средства определили приблизительное место запуска, высоту и скорость полета. Никаких сомнений, что это была ракета Х-22 – нет, ее выпустили из района Курской области около 15:30 14 января.

Что в России думают о "кадровых перестановках" в армии

11 января новым российским командующим войной в Украине был назначен начальник генштаба России Валерий Герасимов. Официальная версия "перестановки" – расширение масштаба решаемых задач.

Однако существует несколько неофициальных версий относительно причин указанной "перестановки", что это может быть, либо подготовка к объявлению полноценной войны, либо наличие конфликта внутри силовых блоков.

Больше всего фейков о Соледаре

Россияне на этой неделе также запустили ряд информационных операций по ситуации в Соледаре. Мол, ППК "Вагнер" и российские военные абсолютно уничтожили город еще месяц назад в позиционных артобстрелах и начали наступательные действия сразу после Нового года.

Россияне использовали все возможные приемы ИПСО:

создавали фейковые страницы военных бригад, якобы находящихся на Бахмутском направлении и распространявших через них дезинформацию. Интересно, что сообщения с этих фейковых страниц даже попали в CNN;

россияне также пытались создать имидж "освободителей", которые спасают детей из Соледара, несмотря на то, что россияне уже несколько месяцев подряд обстреливают мирное население города;

безосновательные обвинения, что ВСУ используют химическое оружие;

бесконечное количество месседжей о больших потерях личного состава и множество фейков о взятии 46-й отдельной десантно-штурмовой бригады в окружение.

Россия лжет, что западное вооружение неэффективно

В ЦПИ рассказали, что россияне пытались продвигать пророссийский нарратив о слабости украинской армии, неэффективном западном вооружении.

Так, директор Международного института новейших государств России Алексей Мартынов заявил, что затягивание военных действий много миллиардным бизнесом для США и руководства Украины.

Также они привлекли и иностранных спикеров и медиа. В частности, американского аналитика Брайана Берлетика, который якобы сказал, что большое разнообразие техники, которую присылает Запад, создаст дополнительный груз для украинских сил без какой-либо заметной пользы.

А телеведущий Такер Карлсон на телеканале FoxNews утверждал, что Украина проигрывает в войне с Россией. В ЦПИ отметили, что цель манипуляции – спровоцировать США прекращение поставок помощи Украине. Мол, нет смысла поддерживать страну, которая вроде бы терпит поражение.