Для Украины уже является системным разоблачение захвата Россией ядерных объектов. Об этом в эфире 24 канала сказал советник главы Офиса Президента Сергей Лещенко.
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Путин хочет шантажировать всю Европу
По его словам, мы противодействуем, сообщая об этих провокациях в голос. Это в определенном плане создание преград для реализации соответствующих планов.
Это (теракт на Чернобыльской АЭС – 24 канал) фактически взятие в заложники даже не Украины, а всей Европы путем шантажа,
– подчеркнул Лещенко.
Он отметил, что Запад должен отреагировать. Ведь жизнь в тихих городах Европы может стать не такой спокойной, если Путин все же осуществит свои провокации.
"Разоблачая это, мы ограждаем и себя, и мир. Однако мы должны проводить системную работу на всех площадках, в частности привлекая МАГАТЭ. Они – единственные, кто в этой ситуации может выступать арбитром", – добавил Лещенко.
Какая ситуация на ЧАЭС
Украинская разведка сообщила, что Владимир Путин приказал оккупантам готовиться к теракту на ЧАЭС. Сейчас атомная электростанция обесточена и находится под контролем российских захватчиков.
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