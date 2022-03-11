Для Украины уже является системным разоблачение захвата Россией ядерных объектов. Об этом в эфире 24 канала сказал советник главы Офиса Президента Сергей Лещенко.

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Путин хочет шантажировать всю Европу

По его словам, мы противодействуем, сообщая об этих провокациях в голос. Это в определенном плане создание преград для реализации соответствующих планов.

Это (теракт на Чернобыльской АЭС – 24 канал) фактически взятие в заложники даже не Украины, а всей Европы путем шантажа,

– подчеркнул Лещенко.

Он отметил, что Запад должен отреагировать. Ведь жизнь в тихих городах Европы может стать не такой спокойной, если Путин все же осуществит свои провокации.

"Разоблачая это, мы ограждаем и себя, и мир. Однако мы должны проводить системную работу на всех площадках, в частности привлекая МАГАТЭ. Они – единственные, кто в этой ситуации может выступать арбитром", – добавил Лещенко.

Какая ситуация на ЧАЭС

Украинская разведка сообщила, что Владимир Путин приказал оккупантам готовиться к теракту на ЧАЭС. Сейчас атомная электростанция обесточена и находится под контролем российских захватчиков.

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