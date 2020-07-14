Взятка – рубли в паспорте: пограничников пытались подкупить из-за самоизоляции
Украинец пытался дать пограничникам взятку, чтобы не проходить самоизоляцию. Мужчина приехал из России и прямо в пункте пропуска решил выяснить этот вопрос с использованием денег. После того, как его задержали за попытку дать взятку, на горячую линию Госпогранслужбы позвонил друг мужчины и начал его оправдывать.
Историю пересказывают сами пограничники. Они обнародовали запись разговора с товарищем задержанного и разговор с самим нарушителем на своем сайте.
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Как происходили события:
- Взятку в 4 тысячи рублей пограничникам предлагал 51-летний украинец, прибывший из России. Случился инцидент в пункте пропуска "Сеньковка" в Черниговской области.
- Дело в том, что мужчина не хотел проходить самоизоляцию, а она является обязательной, если вы путешествуете из стран "красной зоны". Именно такой является Россия, там фиксируют значительное распространение COVID-19.
- Сперва со своим предложением мужчина обратился к часовому возле шлагбаума. Тот взять деньги отказался и позвал старшего смены.
- Когда путешественник предложил деньги и ему, мужчину пригласили в служебное помещение. Ему рассказали об уголовной ответственности за предложение взятки и сообщили о такой попытке полицию.
Поймите, я пол года дома не был. Я хотел по-человечески поговорить,
– аргументировал свои действия нарушитель.
Интересно, что пока мужчина находился в служебном помещении, на "горячую" линию пограничников "Довіра" позвонил его товарищ.
Он жаловался на произвол пограничников, которые длительное время держат в пункте пропуска "невинного человека", у которого, якобы, деньги случайно попали в предъявленный на контроль паспорт.
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Впрочем, эта протекция задержанному не помогла.
Теперь нарушителю грозит либо штраф от 8 500 до 12 750 гривен, либо ограничение свободы на срок от двух до четырех лет или лишение свободы на тот же срок.