Українець намагався дати прикордонникам хабар, аби не проходити самоізоляцію. Чоловік приїхав з Росії і прямо у пункті пропуску вирішив з’ясувати це питання з використанням грошей. Після того, як його затримали за спробу дати хабар, на гарячу лінію Держприкордонслужби зателефонував товариш чоловіка і почав його виправдовувати.

Історію переказують самі прикордонники. Вони оприлюднили запис розмови з товаришем затриманого і розмову із самим порушником на своєму сайті.

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Як відбувалися події:

Хабар у 4 тисячі рублів прикордонникам пропонував 51-річний українець, що прибув із Росії. Трапився інцидент у пункті пропуску "Сеньківка", що у Чернігівській області.

Річ у тім, що чоловік не хотів проходити самоізоляцію, а вона є обов’язковою, якщо ви мандруєте із країн "червоної зони". Саме такою є Росія, там фіксують значне поширення COVID-19.

Спершу зі своєю пропозицією чоловік звернувся до вартового біля шлагбаума. Той взяти гроші відмовився і покликав старшого зміни.

Коли мандрівник запропонував гроші і йому, чоловіка запросили до службового приміщення. Йому розповіли про кримінальну відповідальність за пропозицію хабаря та повідомили про таку спробу поліцію.

Пойміть, я пів року вдома не був. Я хотів по-чєловєчєскі поговорити,

– аргументував свої дії порушник.

Цікаво, що поки чоловік перебував у службовому приміщенні, на "гарячу" лінію прикордонників "Довіра" зателефонував його товариш.

Він скаржився на свавілля прикордонників, які тривалий час тримають у пункті пропуску "безневинну особу", в якої, нібито, кошти випадково потрапили у пред’явлений на контроль паспорт.

За хабарника на кордоні спробували домовитися, зателефонувавши на "гарячу" лінію Держприкордонслужби: відео

Втім, ця протекція затриманому не допомогла.

Тепер порушнику загрожує або штраф від 8 500 до 12 750 гривень або обмеженням волі на строк від двох до чотирьох років, або позбавленням волі на той самий строк.