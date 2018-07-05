Взлет украинской "Мрии": в сети опубликовали удивительное видео взлета из кабины пилотов

В сети опубликовали впечатляющее видео, на котором зафиксированы первые минуты взлета сверхтяжелого украинского самолета Ан-225 "Мрия".

Соответствующий ролик был обнародован на канале "D Antonov" в YouTube.

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Следует отметить, что съемку вели из кабины пилотов.

Добавим, что на кадрах запечатлен момент взлета Ан-225 из аэропорта Чимор в Боливии. Украинский самолет в этой стране осуществляет серию полетов из города Икике в Чимор, перевозя груз бойлеров для местной электростанции.

Отметим, Ан-225 "Мрия" – это крупнейший и самый мощный в мире транспортный самолет, созданный киевским КБ имени Антонова. Главный конструктор авиационного судна – Виктор Толмачов. Ан-225 с максимальной снаряженной массой 640 тонн является самым тяжелым самолетом в мире.