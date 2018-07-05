Зліт української "Мрії": у мережі оприлюднили дивовижне відео зльоту літака з кабіни пілотів

В мережі оприлюднили вражаюче відео, на якому зафіксовані перші хвилини зльоту надважкого українського літака Ан-225 "Мрія".

Відповідний ролик був оприлюднений на каналі "D Antonov" в YouTube.

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Слід зазначити, що зйомку вели із кабіни пілотів.

Додамо, що на кадрах відображено момент зльоту Ан-225 з аеропорту Чімор у Болівії. Український літак у цій країні здійснює серію польотів з міста Ікіке в Чімор, перевозячи вантаж бойлерів для місцевої електростанції.

Зазначимо, Ан-225 "Мрія" – це найбільший та найпотужніший у світі транспортний літак, створений київським КБ імені Антонова. Головний конструктор авіаційного судна – ВікторТолмачов. Ан-225 з максимальною спорядженою масою 640 тонн є найважчим літаком у світі.