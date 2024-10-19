По их словам, ведомство не ведет техническую поддержку через мессенджер Telegram. Любые аккаунты или чат-боты с подобным названием являются фейковыми.

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Что говорят в Минобороны о взломе Резерв+

Минобороны отметили, что в начале работы Резерв+ действительно использовали Telegram, однако после анализа рисков от использования мессенджера отказались, поскольку не могли гарантировать безопасность данных.

Чат-бот был удален из приложения, а также удалено альфа-имя бота. Однако это создало возможность для пророссийских мошеннических групп, которые воспользовались бывшим альфа-именем для создания нового фейкового бота,

– отметили в министерстве.

В ведомстве сообщили об обнаружении рассылки посторонних файлов через этот фейковый бот. В структуре немедленно обратились к мессенджеру с запросом о его удалении, и бот был уничтожен. По указанной ссылке создание аккаунта больше невозможно.



"Важно подчеркнуть, что это никоим образом не повлияло на безопасность приложения Резерв+. Все данные пользователей передаются в реестр Оберег исключительно в зашифрованном виде. Сам Резерв+ не сохраняет никаких данных о пользователях", – отмечают в Минобороны.

В то же время команда специалистов по безопасности работает над обеспечением полной защищенности информации и безопасности данных пользователей в круглосуточном режиме.