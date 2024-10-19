За їхніми словами, відомство не веде технічну підтримку через месенджер Telegram. Будь-які акаунти чи чат-боти з подібною назвою є фейковими.

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Що кажуть у Міноборони про злам Резерв+

Міноборони зазначили, що на початку роботи Резерв+ справді використовували Telegram, проте після аналізу ризиків від використання месенджера відмовилися, оскільки не могли гарантувати безпеку даних.

Чат-бот було видалено із застосунку, а також видалено альфа-імʼя боту. Проте це створило можливість для проросійських шахрайських груп, які скористалися колишнім альфа-іменем для створення нового фейкового бота,

– наголосили у міністерстві.

У відомстві повідомили про виявлення розсилки сторонніх файлів через цей фейковий бот. У структурі негайно звернулися до месенджера із запитом про його видалення, і бот був знищений. За вказаним посиланням створення акаунту більше неможливе.



"Важливо підкреслити, що це жодним чином не вплинуло на безпеку застосунку Резерв+. Усі дані користувачів передаються до реєстру Оберіг винятково у зашифрованому вигляді. Сам Резерв+ не зберігає жодних даних про користувачів", – зазначають у Міноборони.

Водночас команда фахівців із безпеки працює над забезпеченням повної захищеності інформації та безпеки даних користувачів у цілодобовому режимі.