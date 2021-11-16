Аваков убежден, что Шефир – один из "взрослых" и умных людей в окружении Зеленского. Он понимает опасность, если не учитывать балансовые мнения и мнения профессионалов.

Читайте также Аваков заявил, что Украине нужен план на случай смерти Путина

Экс-министр признал, что Шефир не публичный человек. Однако Аваков признается, что может поведать ему все. Они делятся мнениями по любой теме.

Он всегда такой в хорошем смысле "Премудрый вьюн" Салтыкова-Щедрина,

– констатировал Аваков.

"Непонятный Ермак"

Ермака Аваков назвал закрытым человеком. Хотя политик заметил, что глава ОП – разумная личность. У него есть свои комплексы и цели, которые Аваков не может до конца понять.

"У Ермака есть множество преимуществ. Некоторые действительно очень сложные вещи он сделал, как, например, выменял тогда наших политзаключенных", – говорит чиновник.

Аваков рассказал, что после этого сказал Ермаку, что тот – "большой молодец".

Бывший министр упомянул об эк-сглаве ОП Андрее Богдане. По его словам, у Богдана была "активная натура, боролся со всеми одновременно". В то же время, добавляет Аваков, "Ермак действует совсем в другой манере, но по сути так же".

Обратите внимание! Ранее Аваков дал интервью в эфире одного из украинских телеканалов. Тогда его раскритиковали в Офисе Президента. Советник Ермака Михаил Подоляк заявил, что Аваков стремится вернуть власть, поэтому "облагораживает собственное прошлое" и ищет новых союзников среди олигархов.