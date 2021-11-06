О необходимости такого плана экс-глава МВД рассказал, напоминая о собственном "Механизме малых шагов" для деоккупации Донбасса, разработанном в 2018 году.

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План на случай смерти Путина

Он подчеркнул, что этот сценарий – это вариант мирного урегулирования конфликта. Экс-министр предложил предположить, что Владимир Путин готов к мирной передаче власти (вероятно, говорится об оккупированных территориях – 24 канал) – тогда и Украина готова.

А если он не готов к такой процедуре, то должны быть готовы все другие наши службы: военные должны быть готовы по-своему, а дипломаты и переговорщики – по-своему,

– отметил Арсен Аваков.

Он убежден, что в Украины должно быть 5 – 7 папок с планами, в том числе и военный сценарий. Ведь вдруг что-нибудь случится в соседней России.

"Внезапно начались дезинтеграционные процессы. Вдруг – нет у нас такого счастья – Путин умер, а мы не готовы. А нам нужно быть готовыми", – заявил экс-глава МВД.

Политик привел пример 1991, когда развалился СССР, а Украина провозгласила собственную Независимость. Мол, если бы украинское общество тогда было бы неготово, то последствия этого мы ощущали бы до сих пор.

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Планы деоккупации Донбасса

На самом деле, таких планов существует достаточно много. Например, разработанный при участии Авакова "Механизм малых шагов" – это маловероятный сценарий, ведь он предполагает добровольный вывод Россией войск и передачи контроля за границей, а уже потом – начало деоккупации и реинтеграции территорий.

Одним из первых таких планов можно считать начало АТО в 2014 году. Тогда добровольческие батальоны при поддержке ВСУ и в меньшей степени СБУ и МВД начали деоккупацию военным путем и освободили две трети Донбасса. Впрочем, все закончилось полномасштабным вторжением России.

Впоследствии развернувшиеся боевые действия стали причиной подписания "Минска" и "Минска-2", которые тоже являются планом завершения войны. Впрочем, за более чем 6 лет каких-либо сдвигов в этом направлении не произошло, поскольку Россия и Украина по-своему трактуют поочередность шагов, предусмотренных минскими договоренностями.

Свой план есть и в России – она настаивает на проведении полного процесса выборов на Донбассе и предоставлении региону особого статуса, а уже после обещает вернуть Украине контроль за ее границами.

Были и планы, сформированные международными партнерами. Самым известным является "План Штайнмайера" – сценарий, разработанный федеральным президентом Германии. Также свои планы представили и разные украинские политические силы.