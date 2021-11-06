Про необхідність такого плану ексглава МВС розповів, нагадуючи про власний "Механізм малих кроків" для деокупації Донбасу, розроблений у 2018 році.

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План на випадок смерті Путіна

Він наголосив, що цей сценарій – це варіант мирного врегулювання конфлікту. Ексміністр запропонував припустити, що Володимир Путін готовий до мирної передачі влади (ймовірно, мовиться про окуповані території – 24 канал) – тоді й Україна готова.

А якщо він не готовий до такої процедури, то мають бути готовими всі інші наші служби: військові мають бути готові по-своєму, а дипломати та переговірники – по-своєму,

– зазначив Арсен Аваков.

Він переконаний, що в України має бути 5 – 7 папок з планами, зокрема й військовий сценарій. Бо ж раптом щось трапиться в сусідній Росії.

"Раптом розпочалися дезінтеграційні процеси. Раптом – немає в нас такого щастя – Путін помер, а ми не готові. А нам потрібно бути готовими", – заявив ексочільник МВС.

Політик навів приклад 1991 року, коли розвалився СРСР, а Україна проголосила власну Незалежність. Мовляв, якби українське суспільство тоді було б неготовим, то наслідки цього ми відчували б досі.

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Плани деокупації Донбасу

Насправді таких планів існує доволі багато. Наприклад, розроблений за участі Авакова "Механізм малих кроків" – це малоймовірний сценарій, адже він передбачає добровільне виведення Росією військ і передачі контролю за кордоном, а вже потім – початок деокупації та реінтеграції територій.

Одним з перших таких планів можна вважати початок АТО у 2014 році. Тоді добровольчі батальйони при підтримці ЗСУ та меншою мірою СБУ й МВС почали деокупацію військовим шляхом і звільнили дві третини Донбасу. Втім, все закінчилося повномасштабним вторгненням Росії.

Бойові дії, які згодом розгорнулися, стали причиною підписання "Мінська" та "Мінська-2", які теж є планом завершення війни. Втім, за понад 6 років якихось зрушень у цьому напрямку не відбулося, оскільки Росія та Україна по-своєму трактують почерговість кроків, передбачені мінськими домовленостями.

Свій план має і Росія – вона наполягає на проведенні повного процесу виборів на Донбасі та наданні регіону особливого статусу, а вже опісля обіцяє повернути Україні контроль за її кордонами.

Були й плани, сформовані міжнародними партнерами. Найвідомішим є "План Штайнмаєра" – сценарій, розроблений федеральним президентом Німеччини. Також свої плани презентували й різні українські політичні сили.