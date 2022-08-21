Об этом 24 каналу рассказал российский политолог Аббас Галлямов. Он добавил, что уголовное дело возбуждено по статье убийства, а не теракта.

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Есть споры, какую версию предложить российскому обществу

Галлямов отметил, что в следственном комитете россии есть споры, как им правильно интерпретировать это событие. Если они обвинят в этом украинские спецслужбы, еще больше разочаруют самих россиян.

Вы нам обещали легкую победу. Говорили, что враг вообще какой-то неполноценный. За 3 дня возьмем Киев. А вместо этого у нас в одинцовском районе в подмосковье подрывают вашего пропагандиста,

– отметил политолог.

По его словам, российское общество в таком случае будет говорить: это не победа, это не "все идет по плану".

Вопросы эффективности режима

Кроме того, по мнению Галлямова, в случае если виновными в деле объявят украинцев, у россиян возникнут вопросы к своим спецслужбам, а значит и к режиму.

"путин – выходец из спецслужб. 22 года эти спецслужбы грабили страну, для того, чтобы гарантировать безопасность. И где ваша безопасность? Возникает главный вопрос вообще – вопрос эффективности режима", – подчеркнул он.

Поэтому политолог подытожил, что версия с обвинением Украины – это палка о двух концах. Есть отдельные выступления по этому поводу, но единого хора пока незаметно.

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