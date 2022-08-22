Такое мнение 24 каналу озвучил политолог-международник Антон Кучухидзе. Он добавил, что у кремля ничего не получится.

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Поддержка и доверие Украине непоколебимы

Кучухидзе рассказал, что россия не сможет "выкрутить" эту историю в свою пользу на уровне Евросоюза, Лондона или Вашингтона. Там совершенно понимают ситуацию.

Обратите внимание на доверие между спецслужбами США, Великобритании и Украины. Или другими европейскими спецслужбами с украинскими,

– отметил политолог-международник.

По его словам, доверие строится на том, что Украина:

не атакует гражданских;

ответственно относится к взятым на себя обязательствам;

соблюдает все правила и обычаи международного и гуманитарного права во время ведения войны.

Политолог-международник отметил, что главный фактор, говорящий о доверии – это рост передачи вооружения.

россия дискредитирована на международном уровне

По словам Кучухидзе, россия, конечно, захочет "вбить клин" в эти отношения, но ей ничего не удастся, потому что у нее не хватит фактажа.

"Они, как политический институт, сегодня, во-первых, дискредитированы. А во-вторых, западные посольства все очень хорошо анализируют", – подытожил политолог-международник.

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